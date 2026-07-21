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Zelenski smijenio vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske nakon vala prosvjeda

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N1 Info
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21. srp. 2026. 22:01
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REUTERS
Yves Herman/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog, samo nekoliko dana nakon razrješenja popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, poteza koji je izazvao prosvjede diljem zemlje.

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U početku se nagađalo da Fedorovljev odlazak nije povezan s neslaganjima unutar državnog vrha, no ubrzo je potvrđeno da je između njega i predsjednika postojao ozbiljan sukob.

Fedorov (35) uživao je veliku potporu javnosti zbog modernizacije Ministarstva obrane, reformi unutar oružanih snaga te vođenja snažne kampanje protiv korupcije. Mnogi su ga smatrali jednim od ključnih ljudi u transformaciji ukrajinske vojske tijekom rata, javlja BBC.

S druge strane, Sirski (60) u dijelu ukrajinske javnosti ima reputaciju zapovjednika sovjetske vojne škole, kojemu kritičari zamjeraju sporije uvođenje reformi i otpor prema radikalnijim promjenama u vojsci.

Smjena dvojice visokih dužnosnika u kratkom razdoblju dodatno je pojačala političke napetosti u Ukrajini te otvorila pitanja o budućem smjeru vojnog i obrambenog vodstva zemlje.

Teme
oleksandr sirski ukrajina volodimir zelenski

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