Znate li da za prljave ili pomaknute registarske tablice riskirate veliku novčanu kaznu?

Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno propisuje da registarske pločice moraju biti postavljene na propisano mjesto, tako da se dobro vide, budu čitljive i ne sadrže neovlaštene dodatke.
Za vozača koji to ne poštuje predviđena je novčana kazna od 30 eura.
U praksi se pojavljuju pokušaji izbjegavanja identifikacije pred kamerama, primjerice uklanjanjem ili prebacivanjem pločice ispod vjetrobranskog stakla. No, sudska praksa pokazuje da takvi izgovori ne prolaze.
Primjer iz Zagreba iz 2022. godine ilustrira to pravilo: vozač je tvrdio da mu je pločica pala neposredno prije zaustavljanja i da ju je privremeno stavio ispod stakla. Sud njegovu obranu nije prihvatio i proglasio ga je krivim, jer pločica nije bila na predviđenom mjestu niti „dobro vidljiva“ kako zakon zahtijeva, piše Revija HAK.
Veće kazne za pravne osobe
Kazne su znatno veće za pravne i fizičke osobe obrtnike – od 660 do 1990 eura. Odgovornost se primjenjuje čak i ako vlasnik vozila nije bio za volanom. Općinski sud u Požegi 2023. godine kaznio je obrtnika jer je dopustio vožnju teretnog vozila s nečitljivom stražnjom pločicom prekrivenom blatom i prašinom.
Vozač se branio lošim vremenskim uvjetima, no sud je presudio da razlog zaprljanja nije bitan – pločice moraju biti čitljive u svakom trenutku.
Sudovi ne prihvaćaju ni objašnjenja o slučajnom zaprljanju zbog kiše, blata ili snijega. I vozači i vlasnici vozila odgovorni su osigurati da pločice budu čiste, čitljive i postavljene na propisano mjesto, jer je to zakonska obveza čije kršenje može dovesti do novčanih kazni koje dosežu gotovo 2000 eura.
