POSEBNA REGULACIJA
U Zagrebu se danas održava 25. Pride: Povorka će proći središtem grada, mijenjaju se trase javnog prijevoza
Povorka ponosa proći će središtem Zagreba, a ZET je najavio izmjene trasa javnog prijevoza.
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U Zagrebu će se u subotu održati 25. Zagreb Pride, čija će povorka proći središtem grada od Zrinjevca do Parka dr. Franje Tuđmana. Zbog njezina prolaska očekuju se privremene obustave cestovnog i tramvajskog prometa, prenosi Dnevnik.hr.
Okupljanje će započeti u 14 sati u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, dok je polazak povorke predviđen za 15:30.
Povorka će se kretati Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom ulicom, Jurišićevom ulicom, preko Trga bana Josipa Jelačića i Ilice do Parka dr. Franje Tuđmana.
Tijekom prolaska povorke, od 15:30 do 17 sati, na trasi kretanja privremeno će biti obustavljen promet.
U Parku dr. Franje Tuđmana od 17:50 održat će se prosvjedni i svečani skup koji bi trebao trajati do oko 18:30. Nakon toga, od 18:40 do 23 sata, predviđen je zabavni dio programa.
Zbog održavanja manifestacije bit će obustavljen i tramvajski promet Savskom cestom sjeverno od Vodnikove ulice, Frankopanskom ulicom, Ilicom od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom ulicom, Zrinjevcem i Ulicom Franje Račkoga.
Za vrijeme obustave tramvajskog prometa na relaciji Črnomerec - Zapadni kolodvor prometovat će izvanredna autobusna linija, priopćio je ZET.
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