Završeno gašenje požara na farmi u Baranji, izgorjeli i radni strojevi

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju, koji je, iz još neutvrđenih razloga, buknuo u četvrtak kasno uvečer, izvijestili su u subotu iz osječkog Županijskog centra 112 te dodali da su izgorjeli i kombajn i traktor.

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Nakon dojave građana da je u četvrtak navečer planula vatra na farmi na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju utvrđeno je da je plamen zahvatio sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva.

U početnoj fazi, u noći s četvrtka na petak, u gašenju požara naizmjenično je sudjelovalo devet vatrogasnih postrojbi, s 54 vatrogasca i 14 vozila, a u požaru su, uz velike količine sijena, izgorjeli kombajn i traktor, dok ozlijeđenih osoba nije bilo.

Tijekom petka na požarištu je bilo devet vatrogasnih postrojbi, s 41 vatrogascem i 12 vozila, a intervencija je završila u petak, nešto poslije 22 sata, napomenuli su u Centru 112.

Nakon vatrogasne intervencije očekuje se početak policijskog očevida, koji bi trebao utvrditi uzrok požara.