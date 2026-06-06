SLIJEDE RAZGOVORI S ĆORIĆEM
Nekim obrtnicima davanja rastu do 80 posto: "Ovo nije ljutnja, ovo je očaj"
Obrtnici uoči sastanka s ministrom financija Tomislavom Ćorićem upozoravaju da bi najavljeno povećanje davanja dijelu paušalnih obrtnika moglo ozbiljno pogoditi njihovo poslovanje. Vladin prijedlog, predstavljen kao dio mjera za suzbijanje inflacije, u pojedinim slučajevima predviđa rast davanja i do 80 posto.
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Nezadovoljstvo se posljednjih dana prelilo i na društvene mreže. Među kritičarima je i Marijana Mijošević, vlasnica studija za uljepšavanje, koja procjenjuje da bi joj godišnji paušalni porez s 900 mogao porasti na 2400 eura. ‘To je ogroman udarac. Ovo nije ljutnja, ovo je očaj. Kad bih svojim klijenticama podigla cijene, znam da njihove plaće neće rasti istim tempom. Nemam srca to napraviti’, kaže Mijošević za Katarinu Brečić s Neta.hr.
Primjeri pokazuju razliku koju bi donijele nove mjere. Obrtnik s mjesečnim prihodima od oko 2000 eura godišnje bi plaćao 310 eura više nego danas. S druge strane, obrtniku iz najvišeg poreznog razreda davanja bi porasla s 4572 na 8325 eura godišnje, odnosno za 3753 eura.
Ministar će razgovarati s poduzetnicima
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil poručuje da se eventualne zlouporabe sustava ne smiju rješavati preko leđa svih obrtnika. ‘Odgovorno tvrdim da velika većina obrtnika ne pokušava zaobići sustav. Ako postoje oni koji zloupotrebljavaju mogućnosti paušalnog oporezivanja, postoje načini da ih se pronađe i sankcionira’, rekao je.
Nakon Hrvatske obrtničke komore, ministar će razgovarati i s predstavnicima udruge Glas poduzetnika, čiju je peticiju protiv povećanja davanja potpisalo više od 35 tisuća građana.
Predsjednik udruge Bruno Samardžić ističe da poduzetnici nisu protiv promjena, ali traže uravnotežen pristup. ‘Nismo nerazumni. Ako se nešto mora prilagoditi, spremni smo razgovarati. No ako se neki porezi povećavaju, drugi bi se trebali smanjiti. Dosta je povećanja poreznog opterećenja’, poručio je. Samardžić dodaje da se nada da neće biti potrebe za prosvjedom, jer je optimističan oko sastanka idući tjedan.
Vlada još ne odustaje od plana
Premijer Andrej Plenković zasad ne otkriva razmatra li Vlada odustajanje od plana. Ponovio je da je cilj mjere smanjiti inflacijske pritiske i spriječiti nova poskupljenja proizvoda i usluga.
U međuvremenu, mnogi obrtnici nadaju se da će Vlada promijeniti smjer jer smatraju da se pravila poslovanja mijenjaju nakon što su već ušli u sustav.
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