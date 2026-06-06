Nekim obrtnicima davanja rastu do 80 posto: "Ovo nije ljutnja, ovo je očaj"

Predsjednik udruge Bruno Samardžić ističe da poduzetnici nisu protiv promjena, ali traže uravnotežen pristup. ‘Nismo nerazumni. Ako se nešto mora prilagoditi, spremni smo razgovarati. No ako se neki porezi povećavaju, drugi bi se trebali smanjiti. Dosta je povećanja poreznog opterećenja’, poručio je. Samardžić dodaje da se nada da neće biti potrebe za prosvjedom, jer je optimističan oko sastanka idući tjedan.