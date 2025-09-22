Bjesnoća: Prenose je zaražene životinje, a jedna stvar nakon ugriza izrazito je važna

Jednom kada virus uđe u tijelu može proći i nekoliko dana do tjedana prije razvoja simptoma. U ovom periodu, prije simptoma, je važno posjetiti liječnika i dobiti cjepivo koje sprječava da virus putuje dalje do središnjeg živčanog sustava. U tom slučaju se bjesnoća neće ni razviti. Isto tako, odmah nakon ugriza je potrebno očistiti ranu nježno vodom i sapunom.