Savršen doručak

Jaja se više neće lijepiti za tavu uz jedan neuobičajeni sastojak kojeg sigurno imate

author
N1 Info
|
19. ruj. 2025. 17:39
Jaja
Ilustracija / Pixabay

Tajna savršenog prženog jajeta – jedan jednostavan sastojak koji sprječava lijepljenje.

Koliko vam se puta dogodilo da se jaje zalijepi za tavu i pokvari doručak? Srećom, postoji jednostavan trik koji rješava ovaj problem i dodatno poboljšava okus i teksturu jaja, piše Krstarica.

Nije potrebno koristiti skupe sastojke ili komplicirane tehnike – sve što vam treba vjerojatno već imate u kuhinji, a to je pšenično brašno. Ovaj jednostavan dodatak ne samo da sprječava lijepljenje, već daje jajetu zlatnu, hrskavu koricu koju mnogi obožavaju.

Kako koristiti pšenično brašno:

  • Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri.
  • Dodajte malo ulja ili maslaca.
  • Pospite tanak sloj pšeničnog brašna po zagrijanoj površini.
  • Ravnomjerno rasporedite brašno po tavi.
  • Razbijte jaje i ispecite ga kao i obično.

Rezultat je jaje koje se lako odvaja od površine tave, sa zlatnom bojom i savršeno hrskavom teksturom. Ovaj mali trik čini pripremu jaja jednostavnom i ugodnom, tako da pšenično brašno može napraviti veliku razliku.

Konačno dobijete i čistu tavu i ukusan doručak.

Teme
brašno jaja kajgana pšenično brašno tava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

