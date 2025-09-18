Frankfurt, dom nekoliko institucija EU-a, još uvijek nije odredio lokaciju za novu školu za djecu eurokrata, zbog čega je postojeća škola ozbiljno prenapučena.
"Grad eura iznevjerava Europu", poručila je predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde. Nakon desetljeća obećanja, Frankfurt još uvijek nije odredio lokaciju za novu školu koja bi zadovoljila potrebe djece dužnosnika EU-a koji ondje rade. To je dovelo do toga da je sadašnja Europska škola, preopterećena sve većom potražnjom za svojim uslugama, na rubu krize, upozorila je Lagarde u svom domaćinskom gradu u srijedu, piše Politico.
Na svečanosti otvaranja privremenih učionica u kontejnerima u srijedu, Lagarde je rekla da je “sramotno” što ne reže vrpcu na stalnom kampusu. "Ne možemo se seliti iz kontejnera u kontejner pa na krumpirište", rekla je.
"Krumpirište" je referenca na susjednu poljoprivrednu parcelu na koju se škola nada preseliti svoje sportske sadržaje. Sadašnji će sadržaji morati ustupiti mjesto novim kontejnerima jer se očekuje daljnji rast škole. No ako se nešto brzo ne promijeni, škola će do 2028. morati prestati upisivati učenike.
Mreža škola namijenjena djeci službenika u institucijama EU-a
Europska škola Frankfurt dio je mreže škola koje podupire Europska komisija, osnovanih kako bi djeca službenika u institucijama EU-a mogla dobiti zajamčenu razinu obrazovanja na prikladnom jeziku, besplatno. "Autsajderi" koji ondje žele slati svoju djecu mogu platiti školarinu do 8.194 € godišnje.
Kampus ESF-a u Praunheimu, na sjeveru grada, već je godinama krcat. Uvijek je trebao biti privremeni dom i u početku je bio projektiran za 900 učenika, no kako se ECB više nego udvostručio uključivanjem nadzornog bankarskog mehanizma, školu sada pohađa više od 1.600 učenika. Očekuje se daljnji rast broja učenika na preko 2.200 do 2032.
A pritisak na školu danas je veći nego ikad: više od 5.000 zaposlenika ECB-a više nije samo, jer je Frankfurtu međuvremenu privukao još dvije institucije EU-a: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) s oko 200 zaposlenika i - od ove godine - Agenciju za suzbijanje pranja novca (AMLA), koja će do 2027. imati više od 400 zaposlenih.
Obećanja grada Frankfurta
Prije nego je škola otvorena 2002., njemačka se vlada dogovorila s lokalnim vlastima da će grad Frankfurt besplatno osigurati zemljište, dok će savezna razina pokriti troškove gradnje. Savezne vlasti već dugo vrše pritisak na grad da prestane odugovlačiti i osigura lokaciju.
U svojoj ponudi za domaćinstvo AMLA-e, Frankfurt je ponovno obećao novu i veću europsku školu. No, ako se rješenje ne pronađe do 2028., djeca zaposlenika AMLA-e možda će morati ići u lokalne škole: Europska škola smije koristiti lokaciju novih kontejnera samo do kraja 2028., nakon čega će je grad vratiti za novu stambenu izgradnju.
Velika očekivanja da će grad isporučiti
Član Izvršnog odbora AMLA-e Simonas Krėpšta, koji je među publikom odobravajući slušao Lagarde, rekao je za POLITICO da njegova institucija ima “velika očekivanja” da će grad isporučiti. Naglasio je važnost pristojnog školovanja kako bi AMLA privukla osoblje. “Vjerujemo njemačkim vlastima da će pronaći rješenje”, rekao je.
Sylvia Weber, gradska vijećnica zadužena za nekretnine i nove projekte, podigla je nade da bi se potraga za novom lokacijom, koja traje već treće desetljeće, uskoro mogla privesti kraju. “Vjerujem da ću vam do kraja godine moći dati odgovore”, rekla je, istaknuvši takozvani Festplatz am Ratsweg na istočnom kraju grada kao moguću opciju.
Lokalno stanovništvo se buni
Međutim, mještani su već prosvjedovali protiv tih planova, upozoravajući da će istjerati popularni dvogodišnji sajam, promijeniti lice četvrti i podići stanarine. Lokalna politika i interesne skupine, od sportskih klubova do vrtlara-parcelaša, također su posljednjih godina osujetile razne pokušaje postizanja dogovora.
Zato možda i ne čudi što su sudionici otvorenja — od školskog osoblja, učenika i čelnika udruga roditelja do zaposlenika ECB-a — izrazili sumnju da će Frankfurt konačno sabrati snage i odrediti novu parcelu za školu.
Christian Linder, predstavnik Europske komisije u Upravnom odboru Europskih škola, upozorio je da zastoj ugrožava više od učionica. “Ovo je vrlo važno ne samo za školu, ne samo za institucije i agencije EU-a u Frankfurtu, nego i za samu Europsku uniju,” rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare