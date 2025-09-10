Tri vrhunska kuhara otkrila kako da vam prženo jaje ima najbolji okus – jedna namirnica je ključna

"Maslac je moj izbor kada želim da pržena jaja budu posebno ukusna. Kada se otopi i zapjeni u tavi, jajima daje zlatne rubove, dok žumanjak ostaje bogat i tekuć, savršen za umakanje tosta.“ Dodala je i da masnoća pomaže da se jaja blago stegnu, a da se ne izgubi svilenkasti žumanjak, pa je rezultat jelo koje je "jednostavno, ukusno i neodoljivo“, prenosi nova.rs.