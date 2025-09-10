ŠTO MISLITE?
Tri vrhunska kuhara otkrila kako da vam prženo jaje ima najbolji okus – jedna namirnica je ključna
Kod prženih jaja ključ je u maloj količini masnoće. Upravo masnoća u tavi sprječava da se jaje zalijepi za površinu dok se zagrijava. Međutim, vrsta masnoće na kojoj se jaje prži ne utječe samo na to hoće li se zalijepiti, već i na njegov okus i izgled.
I dok svatko ima svoj omiljeni način prženja jaja, glavna dilema uvijek glasi: treba li ih pržiti na maslacu ili ulju?
Za Express su tri šefa kuhinje podijelila svoje mišljenje i sva trojica se slažu da je najbolji izbor maslac.
Jessica Randhawa, vlasnica i glavna kuharica u restoranu The Forked Spoon, izjavila je:
"Sastojak broj jedan koji čini pržena jaja boljima je masnoća u kojoj se kuhaju. Za mene je to kvalitetan slani maslac, koji dodaje bogat, orašasti okus i stvara hrskavi, zlatni rub. Blaga sol u maslacu ističe prirodni okus jajeta, a da ga ne nadjačava.“
S njom se slaže i Joanna Gallagher s bloga Inspired Taste. Ona kaže:
"Maslac je moj izbor kada želim da pržena jaja budu posebno ukusna. Kada se otopi i zapjeni u tavi, jajima daje zlatne rubove, dok žumanjak ostaje bogat i tekuć, savršen za umakanje tosta.“ Dodala je i da masnoća pomaže da se jaja blago stegnu, a da se ne izgubi svilenkasti žumanjak, pa je rezultat jelo koje je "jednostavno, ukusno i neodoljivo“, prenosi nova.rs.
Kulinarska stručnjakinja Kathy Berget, autorica bloga Beyond the Chicken Coop, također ističe da je "sastojak broj jedan za savršeno prženo jaje upravo maslac, i to običan slani maslac“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
