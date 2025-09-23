Je li rižu potrebno ispirati baš svaki put prije pripreme?

Neki stručnjaci stoga preporučuju ispiranje kako bi se smanjio sadržaj arsena. Međutim, istraživanje Američke uprave za hranu i lijekove (FDA) pokazalo je da ispiranje riže prije kuhanja ima "minimalan učinak“ na količinu arsena, dok se pritom ispire i dio hranjivih tvari, poput željeza, folata, tiamina i niacina.