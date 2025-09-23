MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Je li rižu potrebno ispirati baš svaki put prije pripreme?
Većina recepata preporučuje ispiranje riže prije kuhanja. No je li to doista potrebno svaki put kada pripremamo ovu namirnicu?
"Ispiranjem ćete ukloniti prljavštinu, prašinu, insekte i druge nečistoće – ukratko, stvari koje zasigurno ne želite na svom tanjuru. Kao i kod svake druge žitarice, mahunarke ili slične namirnice, ispiranje je jednostavno praksa čišćenja hrane prije konzumacije“, pojašnjava nutricionistica Nichole Dandrea-Russert.
Studije su također pokazale da riža tijekom rasta može apsorbirati arsen koji se prirodno nalazi u tlu. Arsen je element prisutan u tlu, vodi, biljkama, životinjama i zraku, a u velikim količinama može biti otrovan.
Neki stručnjaci stoga preporučuju ispiranje kako bi se smanjio sadržaj arsena. Međutim, istraživanje Američke uprave za hranu i lijekove (FDA) pokazalo je da ispiranje riže prije kuhanja ima "minimalan učinak“ na količinu arsena, dok se pritom ispire i dio hranjivih tvari, poput željeza, folata, tiamina i niacina.
Osim uklanjanja nečistoća i arsena, ispiranje pomaže i u uklanjanju viška škroba, osobito kod bijele riže kojoj su uklonjene mekinje, a ostao je škrob. Ispiranjem škroba postiže se pahuljastija i laganija tekstura.
"Općenito govoreći, dobro je isprati rižu, ali nije nužno. Nekim jelima dodatni škrob čak koristi, primjerice rižotu“, kaže nutricionist Wesley McWhorter.
U jelima poput rižota i paelle upravo škrob pomaže stvoriti idealnu kremastu teksturu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
