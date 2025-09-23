Oglas

MIŠLJENJE STRUČNJAKA

Je li rižu potrebno ispirati baš svaki put prije pripreme?

author
N1 Hrvatska
|
23. ruj. 2025. 17:17
riža
Pexels/Ilustracija

Većina recepata preporučuje ispiranje riže prije kuhanja. No je li to doista potrebno svaki put kada pripremamo ovu namirnicu?

Kako navodi portal Simply Recipes, kuhari i prehrambeni stručnjaci nemaju jedinstveno mišljenje o ovom koraku u pripremi. Postoje recepti i vrste riže koje ne zahtijevaju prethodno ispiranje, prenosi klix.ba.

"Ispiranjem ćete ukloniti prljavštinu, prašinu, insekte i druge nečistoće – ukratko, stvari koje zasigurno ne želite na svom tanjuru. Kao i kod svake druge žitarice, mahunarke ili slične namirnice, ispiranje je jednostavno praksa čišćenja hrane prije konzumacije“, pojašnjava nutricionistica Nichole Dandrea-Russert.

Studije su također pokazale da riža tijekom rasta može apsorbirati arsen koji se prirodno nalazi u tlu. Arsen je element prisutan u tlu, vodi, biljkama, životinjama i zraku, a u velikim količinama može biti otrovan.

Neki stručnjaci stoga preporučuju ispiranje kako bi se smanjio sadržaj arsena. Međutim, istraživanje Američke uprave za hranu i lijekove (FDA) pokazalo je da ispiranje riže prije kuhanja ima "minimalan učinak“ na količinu arsena, dok se pritom ispire i dio hranjivih tvari, poput željeza, folata, tiamina i niacina.

Osim uklanjanja nečistoća i arsena, ispiranje pomaže i u uklanjanju viška škroba, osobito kod bijele riže kojoj su uklonjene mekinje, a ostao je škrob. Ispiranjem škroba postiže se pahuljastija i laganija tekstura.

"Općenito govoreći, dobro je isprati rižu, ali nije nužno. Nekim jelima dodatni škrob čak koristi, primjerice rižotu“, kaže nutricionist Wesley McWhorter.

U jelima poput rižota i paelle upravo škrob pomaže stvoriti idealnu kremastu teksturu.

Teme
ispiranje riža

