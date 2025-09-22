Oglas

"nitko nije pojeo"

Fotografija školskog ručka iz Slovenije kruži mrežama, ljudi su zgroženi

N1 Info
22. ruj. 2025. 10:13
školski obrok, švedska, škola, prehrana, ručak, djeca, djevojčice
Pexels / Ilustracija

Na slici se vidi tanjur s tri pohana riblja štapića, uz kašastu smjesu čiji sastav nije bio jasno definiran.

Mnogi su bili iznenađeni, kažu, mislili su da je "Slovenija već u 2050. godini“.

Fotografija školskog ručka u jednoj slovenskoj školi izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. Na bijelom tanjuru našlo se skromno jelo koje je mnogima odmah "pokvarilo apetit“, piše City magazine.

"Prijatelj mi je poslao ovu sliku. Rekao je da to nitko nije pojeo, a ni ja ne bih! Kako izgledaju vaši školski obroci?“, stoji u objavi.

This is a picture of a school lunch from Slovenia.
byu/pcEnjoyer-OG inTeenCroatia

Mnogi korisnici popularne platforme Reddit bili su iznenađeni ovako skromnim obrokom u Sloveniji.

"Mislio sam da je Slovenija već u 2050. godini“, našalio se jedan korisnik, aludirajući na percepciju da je Slovenija ispred ostatka Balkana po životnom standardu.

"Slovenija je u većini stvari balkanska kao i sve ostalo, samo izgleda malo otmjeno“, odgovorio je drugi.

"U osnovnoj školi hrana je bila prilično dobra, ali kvaliteta je pala u srednjoj“, dodao je treći korisnik.

Komentari su stizali i iz Hrvatske: "U hrvatskim srednjim školama nemamo ručak, ali u osnovnim i nižim razredima nije bilo ništa bolje.“

"Jao, upravo sam izgubio apetit. Mi nosimo svoje obroke od kuće“, napisao je jedan korisnik.

Slovenija obrok ručak Škola

