Ljetovanje u listopadu? Zvuči nevjerojatno, ali ovih pet destinacija najpovoljnije su za posjet upravo tada

Da se razumijemo, Maroko je uvijek zanimljiv za posjet, čak i kada ne idete na kupanje, ali kupanje u listopadu ipak je posebno iskustvo. Sunce je tu, a tu su i surfanje i joga kraj vode, tako da je sve u znaku opuštanja i potpunog isključivanja iz svakodnevice, a to je baš ono što nam treba na odmoru, zar ne? Osim toga, uvijek možete posjetiti neki od gradova, uz obavezno iskustvo tržnica prepunih začina i autentičnih lokalnih rukotvorina.