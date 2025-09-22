Ljetovanje u listopadu? Zvuči nevjerojatno, ali ovih pet destinacija najpovoljnije su za posjet upravo tada

Kad dođe rujan i ljeto već završi, oni koji su već bili na godišnjem odmoru razmišljaju o jesenskom zahlađenju, a oni koji putuju tijekom tog mjeseca jedva čekaju odlazak na more. A što ćemo s onima koji još nisu ni otišli na odmor?
Ne brinite, na more se može ići i u listopadu, a ako mislite da to mora biti preskupo, varate se. Tada ne samo da je manje gužvi, nego postoje i mjesta koja vam neće isprazniti kućni budžet, a more je još uvijek dovoljno toplo za kupanje. Mi smo izdvojili pet takvih destinacija, piše City Magazin.
Turska
Kao mjesto s puno sunčanih dana, Antalija je jedno od najboljih koje možete posjetiti povoljno u listopadu. Ono što je važno, u desetom mjesecu lakše ćete pronaći povoljne all-inclusive aranžmane uz koje ćete uživati u lijepom gostoprimstvu i izvrsnoj hrani. Osim toga, stari dio grada idealan je za šetnju na ugodnoj temperaturi, a vrijedi istražiti i okolicu.
Egipat
Vjerojatno znate da je Crveno more među najtoplijima na svijetu, a u listopadu je i dalje sezona kupanja. Taj mjesec odličan je za posjet Šarm el Šeiku ili Hurgadi, jer tada ne morate brinuti o ekstremnim temperaturama i vrlo jakom suncu, a još uvijek se možete okupati, razgledati podvodni svijet, voziti quadove po pješčanim dinama i cjenkati se na tržnicama s lokalcima. Ako se dobro organizirate, nije nemoguće svratiti ni do Kaira kad ste već tamo.
Cipar
Cipar je u Europi, ali ima klimu sličnu onoj na Bliskom istoku, što znači da je jesen pravo vrijeme za ljetovanje, odnosno kupanje. Cipar ima prelijepe plaže sa zanimljivim krajolikom u okolici, a uvijek se isplati zaviriti malo dublje u unutrašnjost otoka kako biste otkrili simpatična sela s obližnjim vinogradima i, naravno, kušali vino u nekoj od taverna s prijateljskom atmosferom.
Maroko
Da se razumijemo, Maroko je uvijek zanimljiv za posjet, čak i kada ne idete na kupanje, ali kupanje u listopadu ipak je posebno iskustvo. Sunce je tu, a tu su i surfanje i joga kraj vode, tako da je sve u znaku opuštanja i potpunog isključivanja iz svakodnevice, a to je baš ono što nam treba na odmoru, zar ne? Osim toga, uvijek možete posjetiti neki od gradova, uz obavezno iskustvo tržnica prepunih začina i autentičnih lokalnih rukotvorina.
Tenerife
Nakon užurbanih ljetnih mjeseci, u listopadu je sve malo sporije, s manje gužve i blažim suncem, ali još uvijek dovoljno toplo za kupanje. Mnogi se ne odlučuju na odmor na najvećem Kanarskom otoku u listopadu, ali to je pogreška, jer tada brojni hoteli nude znatno jeftiniji smještaj nego u srcu sezone. Na otoku postoji nekoliko predivnih plaža, a pojedine su okružene ogromnim, upečatljivim liticama. Svakako treba istražiti i unutrašnjost, posebno Nacionalni park Teide. U njemu se nalazi i treći najviši vulkan na svijetu, koji možete razgledati tijekom vožnje žičarom.
