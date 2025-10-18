Ovo jelo bi trebali jesti stariji od 50 godina za snagu i zdravlje

Losos: Posolite i začinite suhim biljem (češnjak u prahu, limunov papar, kopar), pa ispecite na tavi 5 minuta sa svake strane ili u pećnici 10–15 minuta na 200 °C. Možete koristiti i konzervirani losos – samo ga izgnječite vilicom i dodajte u jelo.