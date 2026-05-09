Koliko se kuhaju jaja

Za srednje kuhano jaje bit će vam potrebno šest do sedam minuta. Takvo jaje ima čvrst bjelanjak i gust, kremast žumanjak koji podsjeća na teksturu džema. Upravo je to standard za japanski ramen, gdje se jaja nakon kuhanja mariniraju u mješavini soja umaka i mirina dok ne dobiju zlatnu boju i dublji okus, no jednako dobro funkcionira u bogatim salatama ili prerezano na pola uz tost.