OSVJEŽAVAJUĆE
Najbrža voćna torta bez pečenja: Ovaj desert idealan je za ljeto
U vrućim ljetnim danima najbolje prolaze jednostavni deserti koji osvježavaju, a ova voćna torta bez pečenja priprema se brzo i bez uključivanja pećnice.
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Ljeto i visoke temperature idealno su vrijeme za deserte koji osvježavaju, a ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji. Ova voćna torta lagana je, kremasta i jednostavna za pripremu jer se ne peče i ne traži dugo stajanje uz štednjak.
Kombinacija mekanih piškota, kremastog nadjeva i svježeg voća daje desert koji posebno pdgovara tijekom toplih dana. Najbolje od svega je što se priprema vrlo jednostavno, a nakon nekoliko sati u hladnjaku poprima savršenu teksturu.
Torta bez pečenja koja osvaja okusom
Kada temperature vani porastu, rijetki žele uključivati pećnicu i dodatno zagrijavati prostor. Upravo zato su brzi deserti iz hladnjaka već godinama među omiljenim izborima.
Za ovu tortu nisu potrebni posebni trikovi ni skupi sastojci. Sve se slaže jednostavno, a rezultat je kremasta slastica koja sa stola nestaje puno brže nego što se priprema, piše Krstarica.
Sastojci za najbržu voćnu tortu
- 300 g piškota
- 500 g krem sira
- 500 ml slatkog vrhnja
- 150 g šećera u prahu
- 2 vrećice vanilin šećera
- 300 g jagoda
- 200 g malina
- 200 g borovnica
- 100 ml mlijeka za umakanje piškota
Kako pripremiti laganu i osvježavajuću voćnu tortu
Najprije izmiksajte slatko vrhnje dok ne dobijete čvrsti šlag. U posebnoj posudi pomiješajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer, a zatim pažljivo umiješajte šlag. Važno je da nadjev ostane prozračan i kremast, pa ga nakon dodavanja šlaga nije potrebno dugo miksati.
Voće dobro operite i osušite kako višak tekućine ne bi razrijedio kremu. Jagode narežite na manje komade, dok maline i borovnice možete ostaviti cijele.
Piškote kratko umočite u mlijeko i posložite ih na dno kalupa ili pladnja. Preko njih stavite sloj kreme i dio voća, a postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke.
Na kraju završite slojem kreme i ukrasite preostalim voćem.
Najvažniji korak je hlađenje
Kada je torta složena, stavite je u hladnjak najmanje četiri sata. Ako imate dovoljno vremena, najbolje ju je ostaviti preko noći. Piškote će tada upiti vlagu iz kreme i voća, omekšati koliko treba, a okusi će se bolje povezati.
Iako je tijekom ljeta najukusnija s jagodama, malinama i borovnicama, ova se torta lako može prilagoditi sezoni.
Možete koristiti breskve, marelice, banane ili ananas, a tijekom zime odličan izbor bit će i zamrznuto šumsko voće. Važno je samo da ga prije dodavanja u kremu dobro ocijedite.
Bez obzira na kombinaciju, najvažnije je da voće bude svježe i da torta dovoljno dugo odstoji u hladnjaku.
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