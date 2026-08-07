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OSVJEŽAVAJUĆE

Najbrža voćna torta bez pečenja: Ovaj desert idealan je za ljeto

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N1info
|
07. kol. 2026. 22:24
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torta
Skyler Ewing/Pexels

U vrućim ljetnim danima najbolje prolaze jednostavni deserti koji osvježavaju, a ova voćna torta bez pečenja priprema se brzo i bez uključivanja pećnice.

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Ljeto i visoke temperature idealno su vrijeme za deserte koji osvježavaju, a ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji. Ova voćna torta lagana je, kremasta i jednostavna za pripremu jer se ne peče i ne traži dugo stajanje uz štednjak.

Kombinacija mekanih piškota, kremastog nadjeva i svježeg voća daje desert koji posebno pdgovara tijekom toplih dana. Najbolje od svega je što se priprema vrlo jednostavno, a nakon nekoliko sati u hladnjaku poprima savršenu teksturu.

Torta bez pečenja koja osvaja okusom

Kada temperature vani porastu, rijetki žele uključivati pećnicu i dodatno zagrijavati prostor. Upravo zato su brzi deserti iz hladnjaka već godinama među omiljenim izborima.

Za ovu tortu nisu potrebni posebni trikovi ni skupi sastojci. Sve se slaže jednostavno, a rezultat je kremasta slastica koja sa stola nestaje puno brže nego što se priprema, piše Krstarica.

Sastojci za najbržu voćnu tortu

  • 300 g piškota
  • 500 g krem sira
  • 500 ml slatkog vrhnja
  • 150 g šećera u prahu
  • 2 vrećice vanilin šećera
  • 300 g jagoda
  • 200 g malina
  • 200 g borovnica
  • 100 ml mlijeka za umakanje piškota

Kako pripremiti laganu i osvježavajuću voćnu tortu

Najprije izmiksajte slatko vrhnje dok ne dobijete čvrsti šlag. U posebnoj posudi pomiješajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer, a zatim pažljivo umiješajte šlag. Važno je da nadjev ostane prozračan i kremast, pa ga nakon dodavanja šlaga nije potrebno dugo miksati.

Voće dobro operite i osušite kako višak tekućine ne bi razrijedio kremu. Jagode narežite na manje komade, dok maline i borovnice možete ostaviti cijele.

Piškote kratko umočite u mlijeko i posložite ih na dno kalupa ili pladnja. Preko njih stavite sloj kreme i dio voća, a postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke.

Na kraju završite slojem kreme i ukrasite preostalim voćem.

Najvažniji korak je hlađenje

Kada je torta složena, stavite je u hladnjak najmanje četiri sata. Ako imate dovoljno vremena, najbolje ju je ostaviti preko noći. Piškote će tada upiti vlagu iz kreme i voća, omekšati koliko treba, a okusi će se bolje povezati.

Iako je tijekom ljeta najukusnija s jagodama, malinama i borovnicama, ova se torta lako može prilagoditi sezoni.

Možete koristiti breskve, marelice, banane ili ananas, a tijekom zime odličan izbor bit će i zamrznuto šumsko voće. Važno je samo da ga prije dodavanja u kremu dobro ocijedite.

Bez obzira na kombinaciju, najvažnije je da voće bude svježe i da torta dovoljno dugo odstoji u hladnjaku.

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