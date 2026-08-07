Vremenska prognoza
Stiže kratko osvježenje, a onda novi toplinski val i rast temperatura
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Vrhunac toplinskog vala prelazi preko naših krajeva te su noćne temperature bile na Jadranu i uz Jadran izuzetno visoke. U primorju se nisu spuštale ispod 30 °C, a u unutrašnjosti su bile uglavnom iznad 21 °C, a u Zagrebu na postaji Maksimir minimalna temperatura bila je oko 28 °C uz 50 % relativne vlage te je bila sparna tropska noć.
Danas prognoziramo promjenu vremena u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Naoblačenje povezano uz prolaz oslabljene hladne fronte sjeverno od Alpa zahvatit će sjeverozapad unutrašnjosti i sjeverni Jadran. Hladna fronta destabilizira atmosferu te je mjestimice moguć jak razvoj oblaka uz jake grmljavinske pljuskove i mahovite udare vjetra. Očekujemo da hladniji nestabilni zrak tijekom dana i u noći na subotu prodre prema jugu, ali samo do orografske prepreke Dinarida tako da će se na srednjem i južnom Jadranu zadržati vruće sunčano vrijeme i nastaviti djelovanje toplinskog vala.
Prema sadašnjim izračunima modela numeričke prognoze vremena ovaj slabi prodor hladnijeg zraka ohladit će atmosferu samo u unutrašnjosti te njegovim prolazom već od nedjelje očekujemo porast temperature zraka i nastavak toplinskog vala. Prvi jači prodor hladnog zraka sa sjevera izgledan je tek za 10 do 13 dana. Meteoalarm DHMZ-a i dalje karakterizira vrijeme kao opasno, crveni alarm za toplinu u riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji, ali i žuti i narančasti alarm za buru na sjevernom Jadranu.
Danas će vrijeme biti promjenljivo, a na srednjem i južnom Jadranu pretežno sunčano i vruće. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, uz jak razvoj kumulusne naoblake. Grmljavinski pljuskovi i mahoviti udari vjetra već prijepodne u Istri, na Kvarneru te u Gorskom kotaru. Tijekom dana nestabilnosti će se premještati prema istoku tako da će do navečer zahvatiti veći dio unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, u podvelebitskom primorju na mahove i olujna bura, a na srednjem i južnom oštro i lebić, stoga oprez pri aktivnostima na moru. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti od 29 do 33 °C. U Dalmaciji te Slavoniji, Baranji i Srijemu od 34 do 39 °C.
Sutra, u subotu, promjenljivo oblačno i nestabilno. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice slaba kiša koja će tek namočiti površinu tla, a tijekom dana uz jak razvoj naoblake mjestimice grmljavinski pljuskovi uz jake mahovite udare vjetra. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, a na srednjem i južnom pretežno sunčano i vruće. Bura će se sporo premještati sa sjevernog Jadrana prema srednjem, a u podvelebitskom primorju mogući su lokalno olujni udari bure brzine i do 100 km/h.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 14 do 18 °C, na Jadranu topla noć s temperaturom oko 23 °C, uz fenski efekt bure mjestimice i do 29 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 29 °C, na Jadranu od 30 do 36 °C. Temperatura mora je između 26 i 28 °C, UV indeks je visok i vrlo visok.
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