Stiže kratko osvježenje, a onda novi toplinski val i rast temperatura

Danas će vrijeme biti promjenljivo, a na srednjem i južnom Jadranu pretežno sunčano i vruće. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, uz jak razvoj kumulusne naoblake. Grmljavinski pljuskovi i mahoviti udari vjetra već prijepodne u Istri, na Kvarneru te u Gorskom kotaru. Tijekom dana nestabilnosti će se premještati prema istoku tako da će do navečer zahvatiti veći dio unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, u podvelebitskom primorju na mahove i olujna bura, a na srednjem i južnom oštro i lebić, stoga oprez pri aktivnostima na moru. Najviše dnevne temperature u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti od 29 do 33 °C. U Dalmaciji te Slavoniji, Baranji i Srijemu od 34 do 39 °C.