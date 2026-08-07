Moskva o incidentu s dronom u Leipzigu: "Brzopleto organizirana provokacija"

"Željeli bismo dodati da najveća opasnost za Njemačku danas ne leži u razvikanim 'hibridnim napadima' Moskve, koji niti ne postoje, već potječe od političara koji s entuzijazmom pripremaju scenarije za skori rat protiv Rusije i nagovaraju njemačke građane da u njemu sudjeluju", ističe se u priopćenju veleposlanstva.