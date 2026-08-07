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Jakovina o posjetu Zelenskog Srbiji: "Još se nije odlučilo na koju stranu se ide"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je povjesničar Tvrtko Jakovina. Razgovarali su o trenutačnom stanju na terenu što se tiče američko-izraelske agresije na Iran, odnosu snaga na Bliskom istoku, ali i razvoju situacije u Ukrajini, s posebnim pogledom na odnos Zelenski - Vučić.
"Ovakva situacija je barem od travnja, kada su zračni napadi, barem u onoj najžešćoj formi, uglavnom prestali", kazao je Tvrtko Jakovina, komentirajući trenutačno stanje rata u Iranu te "pomalo šizofrene" prijetnje Donalda Trumpa, koje se svako malo pretvore u nove pozive na pregovore.
Blokada Hormuza traje
"Nakon toga se u u strateškom smislu nije dogodilo ništa osobito novo. Blokada Hormuza traje, a na nju su odgovorili Amerikanci svojom blokadom. Iščekujemo neku od ovih najava Trumpa o pregovorima, da vidimo ima li u njima istine", kaže.
Jakovina dodaje kako smo ušli u fazu globaliziranog svjetskog poretka kada je jedno relativno minorno događanje u SAD-u postalo globalnom viješću:
"Fascinantno je da smo u ovom globaliziranom svijetu došli do toga da su predizbori u Michiganu postali apsolutno globalna vijest. Svi to promatraju i u svjetlu izraelskog lobija u SAD-u; činjenica je da je AIPAC (najsnažnija proizraelska lobistička organizacija u SAD-u) dao 30 milijuna dolara za kampanju kandidatkinje koja je izgubila."
"Iran očito nije izgubio"
Razgovor se nakon toga okrenuo prema situaciji na Bliskom istoku i novo odnosu snaga nakon ne samo američko-izraelskog neuspjeha u ratu protiv Irana već i tektonskih geopolitičkih promjena koje su nastupile na snagu nakon 2023. i početka izraelskog genocida u Gazi.
"Koliko su se stvari promijenile? Ovisi kako na situaciju gledamo, je li Iran izgubio ili nije?", kaže Jakovina. "Iran očito nije izgubio rat. U sporazumu s SAD-om spominje se stanje u Libanonu, Jemenu i Gazi. Amerikanci su krenuli rješavati samo pitanje Hormuza, ali Iran je to blokirao. Sada treba vidjeti što je dogovoreno između Omana i Irana. Tu očito glavnu riječ vodi Teheran."
Rat je "izrazito nepopularan" u SAD-u
"Manje je od 90 dana do izbora u SAD-u, a rat je iznimno nepopularan. Vjerojatno se u Washingtonu izlazak. To je logična i jasna situacija. Ali nije jedino Washington taj koji će odrediti što će se dogoditi. Puno je lakše imati cilj preživjeti (Iran) nego imati cilj pobijediti (SAD). Kopnena operacija je nemoguća, nema koncentracije trupa. Moguća je, ali uz toliko vojnika da to nije opcija. Vidjeli bismo pripreme već, da one postoje."
Dodaje kako je u Iranu postojalo stanovništvo koje nije bilo zadovoljno centralnom vlašću, ali kako se ta situacija sada promijenila.
"Iranska vlast bila je nepopularna kod jednog dijela stanovništva, ali ona je od početka Arapskog proljeća, i kaosa koji se događao u mnogim od tih država, upirala prstom i govorila: 'Ovo može biti vaša budućnost'. Jedan dio stanovništva to je učinilo u najmanju ruku suzdržano."
Vučićeve procjene - uspješne
Što se tiče vijesti da je SAD potrošio streljivo, Jakovina tome ne pridaje previše važnosti.
"Ne bih prenaglašavao paniku oko toga da je SAD potrošio rakete. Da bi SAD ostao bez ikakvog oružja, to je puhanje na hladno. Računice su pokazale drugačije, to je sigurno skuplje nego što se moglo pretpostaviti, takav je rat. Ali mislim da to ne bi bio problem kada bi došla odluka da se drugačije vodi rat. Međutim, to pokazuje na poteškoće."
Jakovina se osvrnuo i na rat u Ukrajini, specifično na prvi službeni posjet Volodimira Zelenskog Republici Srbiji.
"To će učvrstiti noge na kojima sjedi. Prije nego je počeo rat, bilo je onih koji su smatrali da takva srpska vanjska politika nije bez svojih rezultata. Tome se uključilo ne ukidanje sankcija Rusiji i prodaju municije Ukrajini. Bilo je i onih koji su govorili da se vanjska politika koja gleda na sve četiri strane vrti u krug i da se morate odlučiti."
"Očito se još nije odlučilo na koju stranu se ide. Politika i nekih velikih europskih zemalja pokazuje da su Vučićeve procjene možda bile nešto bolje nego one kritičara koje su tražile da se izabere crno ili bijelo", zaključuje povjesničar.
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