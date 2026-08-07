Jakovina o posjetu Zelenskog Srbiji: "Još se nije odlučilo na koju stranu se ide"

"Manje je od 90 dana do izbora u SAD-u, a rat je iznimno nepopularan. Vjerojatno se u Washingtonu izlazak. To je logična i jasna situacija. Ali nije jedino Washington taj koji će odrediti što će se dogoditi. Puno je lakše imati cilj preživjeti (Iran) nego imati cilj pobijediti (SAD). Kopnena operacija je nemoguća, nema koncentracije trupa. Moguća je, ali uz toliko vojnika da to nije opcija. Vidjeli bismo pripreme već, da one postoje."