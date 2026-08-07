BRZO I UKUSNO
Pogačice za 15 minuta: Mekane su, prozračne i tražit ćete još jednu turu
Mekane, prozračne i gotove bez dugog čekanja, ove domaće pogačice idealan su izbor za doručak, večeru ili kada želite pripremiti nešto ukusno za goste.
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Jedan zalogaj ovih pogačica dovoljan je da poželite još. Mekane su, prozračne i odlične kada vam treba ukusno domaće pecivo koje se priprema brzo. Rijetki mogu odoljeti toplim pogačicama tek izvađenima iz pećnice, a ove se pripremaju jednostavno i bez dugog čekanja.
Tajna njihova okusa krije se u posebnom načinu pripreme tijesta. Hladan margarin koji se nariba preko tijesta daje im poseban izgled, ali i bogatiji okus, pa bi vam prvi lim mogao nestati puno brže nego što ste očekivali, piše Krstarica.
Idealne su za doručak, večeru ili kao domaće pecivo kada vam dolaze gosti. Izvana su lagano hrskave, iznutra mekane i prozračne, a prednost im je i to što ostaju ukusne i sljedećeg dana.
Sastojci za brze pogačice
- 850 g brašna
- 1 žličica soli
- 400 ml mlijeka
- 3 jaja
- 180 g hladnog margarina
- malo ulja
- sezam za posipanje
- 1 jaje za premazivanje
- 150 g sira
- 1 jaje
Kako pripremiti mekane i prozračne pogačice
U većoj posudi pomiješajte brašno, mlijeko i jaja te zamijesite glatko tijesto. Dok tijesto odmara, pripremite nadjev tako da sjedinite sir i jaje.
Radnu površinu lagano premažite uljem, a zatim tijesto razvaljajte valjkom. Preko njega naribajte hladan margarin koji će pogačicama dati slojevitu i prozračnu strukturu.
Nakon toga tijesto zarolajte, ponovno razvaljajte i ravnomjerno rasporedite nadjev od sira. Preklopite ga i narežite na trokutiće.
Pogačice složite u lim obložen papirom za pečenje, premažite razmućenim jajetom i pospite sezamom.
Pecite ih u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva oko 30 minuta, odnosno dok ne poprime lijepu zlatnu boju.
Mali trikovi za još bolje pogačice
Nemojte predugo mijesiti tijesto, dovoljno je da se sastojci sjedine kako bi pogačice ostale mekane.
Ako je sir za nadjev previše vlažan, kratko ga ocijedite kako tijesto ne bi postalo gnjecavo. Pećnicu nemojte otvarati tijekom prvih 15 minuta pečenja jer tada pogačice najbolje narastu.
Za ljepšu boju možete ih prije pečenja premazati žumanjkom pomiješanim s malo mlijeka.
Kako ih sačuvati mekanima i sljedeći dan?
Ako ih ne pojedete odmah, pogačice nemojte ostaviti nepokrivene jer će se brzo osušiti. Najbolje ih je, nakon što se potpuno ohlade, spremiti u zatvorenu posudu ili vrećicu.
Prije posluživanja možete ih kratko zagrijati u pećnici nekoliko minuta. Tako će ponovno dobiti miris svježeg peciva i ugodnu teksturu.
Ako pripremate veću količinu, pogačice možete i zamrznuti. Nakon odmrzavanja i kratkog zagrijavanja bit će vrlo slične onima koje su upravo ispečene.
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