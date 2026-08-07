"opak napad na demokraciju"
Pupovac sazvao izvanrednu konferenciju, prikazan i video iz Knina: "Zašto DORH ne poduzima mjere?"
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izrazio je zabrinutost zbog, kako je naglasio, govora mržnje u Kninu 5. kolovoza, pravosuđe i policiju prozvao je zbog izostanka reakcije, poručivši da je izvikivanje takvih poruka napad na ustavni poredak RH, dok je Ustavni sud i DORH pozvao na postupanje.
Pupovac je na izvanrednoj konferenciji za medije u petak ustvrdio da su se u poslijepodnevnim satima 5. kolovoza, na dan obilježavanja 31. obljetnice operacije Oluja, na kninskim ulicama i u ugostiteljskim objektima mogle čuti poruke koje predstavljaju "ozbiljan napad na ustavne vrijednosti i demokraciju", naglasivši da mržnja i pozivanje na zločin nisu spojivi s patriotizmom.
Na konferenciji je prikazao i kompilaciju snimki iz Knina, od kolone navijača i veterana do nekadašnjeg zapovjednika IX. bojne HOS-a „Rafael Boban” Marka Skeje, koji u jednom restoranu pjeva „Juru i Bobana”. Na snimkama se na ulicama skandira "Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina", "Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije" i vrijeđa pravoslavnog sveca svetog Savu.
"Ovo nije patriotizam. Mržnja i pozivanje na zločin nespojivi su s istinskim patriotizmom, čak i u ratu, a kamoli u miru. Oni koji ovo godinama pokušavaju prošvercati kao čin domoljublja zapravo ozbiljno narušavaju istinske vrijednosti patriotizma. U miru je najveća patriotska vrlina ustavni patriotizam", poručio je Pupovac. Dodao je da oni koji na to okreću glavu griješe jer je riječ o 'opakom napadu na demokraciju'.
Prikazani su i članci Ustava za koje u Srpskom narodnom vijeću smatraju da su prekršeni izvikivanjem ustaškog pozdrava „Za dom spremni” i veličanjem NDH nakon službenog dijela programa.
Predsjednik SDSS-a oštro je kritizirao pravosudna tijela, navodeći da su pojedini sudionici spornih okupljanja ranije oslobađani odgovornosti na sudovima.
"Neki od ovih koji su pjevali, bilo u mimohodu Torcide, bilo u okupljanju Skejine kampanje, zapravo su bili oslobođeni odgovornosti za to što su ranije činili", rekao je Pupovac, naglasivši da se zbog toga osjećaju slobodnima ponavljati takve postupke.
Dok ga postupci Marka Skeje ne čude, istaknuo je Pupovac, zabrinjava ga što mladi, koji nisu vidjeli ni „r” od rata, prizivaju sukobe na temeljima ideologija iz Drugog svjetskog rata.
Upozorio je na, kako kaže, praksu u kojoj policija osigurava skupove na kojima se krši javni red i mir, dok sudovi naknadno odbacuju prijave. Zapitao se zašto Državno odvjetništvo RH (DORH) ne reagira po službenoj dužnosti na govor mržnje i poticanje na nasilje, apelirajući na vodeće političke i pravosudne autoritete da prestanu s politikom popuštanja.
"Zašto DORH ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje, ne znamo, ali bi voljeli čuti odgovor", dodao je.
Govoreći o širem društvenom kontekstu, Pupovac se prisjetio susreta s visokim dužnosnikom Republike Srbije iz 1991. godine koji mu je tvrdio da Srbi ne mogu živjeti s Hrvatima. Istaknuo je da mladi koji danas izvikuju ustaške krilatice naknadno daju za pravo takvim ratnim tezama, što šteti suvremenoj Hrvatskoj i njezinim europskim dostignućima.
Zahtjev za reakcijom zaključio je porukom da izostanak osude ovakvih pojava predstavlja izravnu prijetnju pripadnicima srpske zajednice, ali i svim građanima koji se zalažu za pravno uređenu državu.
Na novinarski upit o medijskim napisima o uhićenju osobe povezane sa srbijanskom sigurnosnom službom (BIA), Pupovac je odgovorio da nema konkretnih informacija, ali očekuje da nadležne institucije utvrde sve činjenice i da se svako kršenje zakona adekvatno sankcionira.
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