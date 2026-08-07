Pupovac sazvao izvanrednu konferenciju, prikazan i video iz Knina: "Zašto DORH ne poduzima mjere?"

"Ovo nije patriotizam. Mržnja i pozivanje na zločin nespojivi su s istinskim patriotizmom, čak i u ratu, a kamoli u miru. Oni koji ovo godinama pokušavaju prošvercati kao čin domoljublja zapravo ozbiljno narušavaju istinske vrijednosti patriotizma. U miru je najveća patriotska vrlina ustavni patriotizam", poručio je Pupovac. Dodao je da oni koji na to okreću glavu griješe jer je riječ o 'opakom napadu na demokraciju'.