"zlatni papir"
Što učiniti ako vam gosti unište apartman? Evo kako povećati šanse za naknadu štete
Slučaj iz okolice Poreča, u kojem su njemački turisti navodno izazvali požar u apartmanu ostavivši zagrijano ulje na štednjaku bez nadzora, ponovno je otvorio pitanje kako se iznajmljivači mogu zaštititi od štete koju prouzroče gosti.
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Prema riječima vlasnika, materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina tisuća eura, a naplata takve štete mogla bi biti dugotrajan i neizvjestan proces.
Osiguranje je prvi korak
Stručnjaci savjetuju da iznajmljivači prije svega osiguraju svoju nekretninu, posebno od požara i poplava. Iako polica osiguranja ne jamči da će biti pokriven cjelokupan iznos štete, može značajno olakšati financijske posljedice, osobito kod manjih oštećenja, piše Dnevnik.hr.
Fotografije mogu biti ključni dokaz
Prije dolaska svakog gosta preporučuje se fotografirati stanje apartmana, a isto učiniti i odmah nakon što se uoči eventualna šteta. Takva dokumentacija može biti važan dokaz u postupku ostvarivanja naknade štete.
Platforme mogu pomoći, ali ne uvijek
Ako se apartman iznajmljuje putem međunarodnih platformi za rezervaciju smještaja, one u određenim slučajevima mogu posredovati u naplati štete.
Kod manjih oštećenja, poput ogrebanog parketa, oštećenog namještaja ili razbijenog televizora, platforma može isplatiti naknadu vlasniku, a zatim sama potraživati novac od gosta. Međutim, kod većih ili složenijih slučajeva njihova pomoć često je ograničena.
Policijski zapisnik "zlatni je papir"
Ako je riječ o većoj šteti, iznajmljivač bi odmah trebao pozvati policiju kako bi se sastavio službeni zapisnik. Upravo su policijski zapisnik, zajedno s fotografijama stanja prije i nakon boravka gostiju, najvažniji dokazi u eventualnom sudskom postupku za naknadu štete.
No, takvi postupci u Hrvatskoj mogu potrajati godinama, a dodatne poteškoće nastaju kada su odgovorne osobe strani državljani.
Ni sudska presuda ne jamči isplatu
Čak i ako vlasnik apartmana na sudu dobije spor, to ne znači da će uspjeti naplatiti puni iznos štete. Ako osoba odgovorna za štetu nema imovinu, značajnije prihode ili drugu imovinu koja može biti predmet ovrhe, naplata može biti vrlo otežana ili čak nemoguća.
Najgore je ne poduzeti ništa
Vlasnici koji apartmane iznajmljuju izravno gostima imaju manje mogućnosti zaštite. Osim ugovorenog pologa za štetu, koji mnogi iznajmljivači u praksi ne traže, preostaje im pokretanje građanske tužbe.
Stručnjaci zato savjetuju da se prije početka turističke sezone osigura nekretnina, vodi uredna dokumentacija o stanju apartmana te u slučaju štete odmah prijavi događaj policiji i prikupi svi potrebni dokazi.
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