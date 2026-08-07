Vučković: Ne postoji hitna sanacija ovakvog heterogenog sastava otpada. Građani su s razlogom zabrinuti!

"To je pitanje za stručnjake koji se bave tom temom. Nije dobro da ja tumačim te nalaze. Ono što sam mogla vidjeti jest da je Geotehnički fakultet ispitivao prisutnost više PFAS spojeva te da je utvrđen jedan, ali ne bih željela pogriješiti. O tome bi trebali govoriti stručnjaci. Što se tiče Ministarstva, držimo se sanacije i želimo da ona bude što brža. Pitali smo postoji li u praksi hitan postupak sanacije ovakvog heterogenog otpada. Takav postupak ne postoji. Najprije se komuniciralo da je potreban hitan pregovarački postupak, no kada smo pitali što on konkretno donosi u zbrinjavanju opasnog heterogenog otpada, koji u pravilu traje dulje od 15 do 30 dana, na to nismo dobili odgovor.