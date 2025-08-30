Evo što stručnjaci kažu: Trebate li oprati meso prije kuhanja?

Ova praksa potječe iz kulturnih običaja u nekim zemljama, ali i iz uvjeta u kojima se meso kupuje. Primjerice, u zemljama u razvoju meso se često nabavlja na tržnicama gdje se životinje kolju neposredno prije prodaje. U takvim okolnostima pranje mesa uobičajeno je kako bi se isprala krv ili eventualni ostaci kostiju nastali pri klanju.