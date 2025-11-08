Oglas

Tjesteninu kuhate pogrešno: Ovo je točna količina soli koju trebate dodati u vodu

N1 Hrvatska
08. stu. 2025. 16:53
tjestenina, kuhanje tjestenine
Možda mislite da je kuhanje tjestenine jednostavno – sve što vam treba jest kipuća voda, prstohvat soli i par miješanja žlicom. Ali, za one koji redovito završe s prekuhanom tjesteninom, otkriven je ključan korak u procesu.

Umjesto samo malo soli, znanstvenici kažu da je potrebno sedam grama po litri vode – što odgovara količini većoj od jedne čajne žličice.

Ova količina soli ključna je kako bi se spriječilo raspadanje špageta tijekom kuhanja.

"Kuhanje tjestenine s pravom količinom soli nije samo stvar okusa“, napisao je Andrea Scotti, izvanredni profesor fizikalne kemije na Sveučilištu Lund, za portal The Conversation, prenosi Daily Mail.

"Otkrili smo da sol ne samo da poboljšava okus tjestenine, već i značajno utječe na mikrostrukturu špageta – i time na cjelokupno iskustvo jela.

Naše istraživanje pokazalo je da je optimalna razina soli sedam g po litri vode, uz napomenu da je za veće količine tjestenine potrebno i više vode.“

Znanstvenici su također otkrili da se tjestenina idealno kuha 10 minuta kako bi se postigla savršena konzistencija.

Njihovi rezultati, objavljeni u časopisu Food Hydrocolloids, pokazali su da gluten ima ključnu ulogu u očuvanju strukture tjestenine tijekom kuhanja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
