Kuhar iz Italije otkrio kako najpopularniju tjesteninu napraviti za nekoliko minuta

Jedan talijanski kuhar otkrio je jednostavan trik koji možete primijeniti na jedno od najpopularnijih, a ujedno i najjednostavnijih jela, kako biste ga učinili još boljim. Istraživanje koje je provela kuhinja Italian Street Kitchen pokazalo je koji su recepti za tjesteninu izazvali najviše zanimanja uoči Svjetskog dana tjestenine.