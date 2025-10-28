Evo čime nikada ne biste smjeli čistiti stakla na automobilu

Održavanje stakala na automobilu ključno je za sigurnu vožnju, ali mnogi vozači prave grešku koristeći neodgovarajuća sredstva koja mogu oštetiti staklo ili smanjiti vidljivost.
Oglas
Amonijak, izbjeljivač...
Nikada nemojte koristiti izbjeljivač, amonijak ili jake deterdžente za posuđe. Takve kemikalije mogu oštetiti zaštitni premaz na vjetrobranskom staklu i stvoriti ogrebotine koje otežavaju vožnju, posebno po noći ili pri kiši.
Također, grube spužve, čelične vune i krpe koje se raspadaju nisu prihvatljive mogu napraviti sitne ogrebotine koje se s vremenom nagomilavaju, piše Klix.
Zašto trebamo redovito čistiti?
Najsigurnije je koristiti mekane krpe od mikrovlakana i sredstva namijenjena čišćenju stakala, bez alkohola i jakih hemikalija. Redovno čišćenje sprječava nakupljanje masnoće i prljavštine, što direktno utječe na sigurnost u vožnji.
Također, često nakon pranja često se javlja problem magljenja. Evo nekoliko praktičnih savjeta koji vam mogu pomoći:
Sredstvo protiv magljenja - nanesite ga na unutrašnju stranu stakla prije vožnje kako bi se spriječilo nakupljanje kondenzacije.
Trik sa sapunom ili pjenom za brijanje - tanka prevlaka nanesena na unutrašnju stranu stakla sprječava kondenzaciju, ali je potrebno dobro obrisati ostatke da ne ostanu tragovi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas