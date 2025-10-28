O POLITIČKOJ ODGOVORNOSTI
Mrak Taritaš: "Najvažnija ideja ove Vlade je problem staviti pod tepih"
Gošća naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bila je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS), te je komentirala političke aktualnosti s posebnim naglaskom na ostavke slovenskih ministara nakon tragedije u Novom Mestu.
Podsjećamo, nakon nasilne smrti stanovnika Novog Mesta u Sloveniji, te sazivanja kriznog sastanka, slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su svoje ostavke, a premijer Robert Golob ih je prihvatio.
Događaj je to koji je pokrenuo raspravu o političkoj odgovornosti resornih ministara i u Hrvatskoj, pa je tako, primjerice, saborski zastupnik Nino Raspudić komentirao situaciju ustvrdivši da tek kada počnu škljocati lisice na rukama Plenkovićevih ministara, tada će otići.
Paralela se povukla s teškoj nesrećom u malološinjskoj luci u kojoj su lani poginula tri Jadrolinijina pomorca. Resorni ministar Oleg Butković je, o sličnosti događaja u Sloveniji s pogibijom Jadrolinijinih pomoraca kazao: "Sve sam vam rekao kad je bilo vrijeme. Ne bih se vraćao na tragediju koja se dogodila. Ona je bila ružna, vode se kazneni postupci, pa ne bih htio više o tome."
Anka Mrak Taritaš je rekla da se na njegovu izjavu nasmijala: "Nisam ni očekivala nešto drugo, klasična izjava "kud šef, tu i svi drugi". Kad postanete dio izvršne vlasti, ta funkcija sa sobom nosi i odgovornost da funkcionira to što je ispod vas, ali nosi i određenu političku odgovornost. Vi politički odgovarate za taj resor."
"Najvažnija ideja ove Vlade je problem staviti pod tepih, problem zamagliti, ako dovoljno magle pustimo oko toga sve će se zaboraviti."
