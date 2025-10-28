Mrak Taritaš: "Najvažnija ideja ove Vlade je problem staviti pod tepih"

Paralela se povukla s teškoj nesrećom u malološinjskoj luci u kojoj su lani poginula tri Jadrolinijina pomorca. Resorni ministar Oleg Butković je, o sličnosti događaja u Sloveniji s pogibijom Jadrolinijinih pomoraca kazao: "Sve sam vam rekao kad je bilo vrijeme. Ne bih se vraćao na tragediju koja se dogodila. Ona je bila ružna, vode se kazneni postupci, pa ne bih htio više o tome."