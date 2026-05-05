Oglas

pristup je strogo zabranjen

VIDEO / Turist se uputio na najopasniji otok na svijetu: Tamo ga je čekalo 4000 otrovnih zmija

author
N1 Hrvatska
|
05. svi. 2026. 07:42
otok
Pixabay/ilustracija

YouTuber Lord Miles uputio se na Otok zmija, koji se smatra jednim od najopasnijih otoka na svijetu i nalazi se uz obalu brazilskog São Paula. Tamo živi oko 4000 zmija, među njima i izuzetno otrovna zlatna kopljarka.

Oglas

Pristup ovom otoku strogo je zabranjen

Njezin ugriz može biti smrtonosan za čovjeka već u manje od jednog sata, pa na tom udaljenom mjestu gotovo da nema šanse za preživljavanje u slučaju napada. Zbog velikog broja otrovnih zmija posjet otoku je zabranjen, a iznimke vrijede samo za istraživače i znanstvenike, piše Metropolitan.si.

Opasan pothvat

Pristup otoku nije bio jednostavan jer su se Miles i njegova ekipa morali izmaknuti brazilskoj obalnoj straži. Kada su stigli na kopno, YouTuber se odmah zaputio kroz džunglu prema napuštenom svjetioniku, koji je opisao kao jednu od najopasnijih točaka na otoku. Put do svjetionika, gdje su prema pričama mještana stanovnici umrli od ugriza zmija, vodio je kroz visoku, zaraslu travu.

Sa sobom je imao i zaštitnu opremu (izgledala je poput nekakvog srednjovjekovnog oklopa), a zatim je nakon kratke molitve krenuo dalje.

"Ovo nije zavaravanje, stvarno sam na jednom od najopasnijih otoka na svijetu“, rekao je u kameru. "Mnogi su bili ovdje, ali vrlo malo ih se vratilo.“

Na putu je susreo vrlo malo zmija. Zapravo je bio više ugrožen dehidracijom nego ugrizom. Ipak, njegov pothvat ostaje izuzetno rizičan i vlasti ga strogo zabranjuju. Na kraju je uspio napustiti otok neozlijeđen, no stručnjaci upozoravaju da takvi pothvati lako mogu postati smrtonosni.

Otok je inače zatvoren za javnost upravo kako bi se zaštitili i ljudi i rijetka, opasna životinjska vrsta koja tamo živi. Njegova priča tako je više upozorenje nego inspiracija za slične avanture.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
otok zmija otok zmije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ