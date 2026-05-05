VIDEO / Turist se uputio na najopasniji otok na svijetu: Tamo ga je čekalo 4000 otrovnih zmija
YouTuber Lord Miles uputio se na Otok zmija, koji se smatra jednim od najopasnijih otoka na svijetu i nalazi se uz obalu brazilskog São Paula. Tamo živi oko 4000 zmija, među njima i izuzetno otrovna zlatna kopljarka.
Pristup ovom otoku strogo je zabranjen
Njezin ugriz može biti smrtonosan za čovjeka već u manje od jednog sata, pa na tom udaljenom mjestu gotovo da nema šanse za preživljavanje u slučaju napada. Zbog velikog broja otrovnih zmija posjet otoku je zabranjen, a iznimke vrijede samo za istraživače i znanstvenike, piše Metropolitan.si.
Opasan pothvat
Pristup otoku nije bio jednostavan jer su se Miles i njegova ekipa morali izmaknuti brazilskoj obalnoj straži. Kada su stigli na kopno, YouTuber se odmah zaputio kroz džunglu prema napuštenom svjetioniku, koji je opisao kao jednu od najopasnijih točaka na otoku. Put do svjetionika, gdje su prema pričama mještana stanovnici umrli od ugriza zmija, vodio je kroz visoku, zaraslu travu.
Sa sobom je imao i zaštitnu opremu (izgledala je poput nekakvog srednjovjekovnog oklopa), a zatim je nakon kratke molitve krenuo dalje.
"Ovo nije zavaravanje, stvarno sam na jednom od najopasnijih otoka na svijetu“, rekao je u kameru. "Mnogi su bili ovdje, ali vrlo malo ih se vratilo.“
Na putu je susreo vrlo malo zmija. Zapravo je bio više ugrožen dehidracijom nego ugrizom. Ipak, njegov pothvat ostaje izuzetno rizičan i vlasti ga strogo zabranjuju. Na kraju je uspio napustiti otok neozlijeđen, no stručnjaci upozoravaju da takvi pothvati lako mogu postati smrtonosni.
Otok je inače zatvoren za javnost upravo kako bi se zaštitili i ljudi i rijetka, opasna životinjska vrsta koja tamo živi. Njegova priča tako je više upozorenje nego inspiracija za slične avanture.
