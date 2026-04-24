ENIGMA U REMETINCU

FOTO / "Slijepi putnik" iz Konavala: Pola godine živio skriven u zagrebačkoj garaži

24. tra. 2026. 13:33
zmija DUMOVEC/FACEBOOK
Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec/Facebook

Iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba Dumovec u petak su izvijestili da je neočekivani gmaz - zmijoliki gušter blavor pronađen u zagrebačkom naselju Remetinec, dojava o pronalasku stigla im je iz jedne obiteljske kuće čiji su ga stanari pronašli u garaži, misleći da je zmija.

U ZOO-u kažu da im je u četvrtak navečer stigla dojava da je u garaži jedne obiteljske kuće u Remetincu uočena zmija. Zamolili su stanara da im pošalje fotografiju, a kad su je zaprimili, vidjeli su da nije riječ o zmiji, nego zmijolikom gušteru - blavoru. 

Budući da blavor u Zagrebu nije autohtona vrsta, bilo je jasno da je u metropolu stigao kao "slijepi putnik", najvjerojatnije iz Konavala.

"Ono što je neobično, jest da su ljudi čiji su automobili bili u garaži na jugu zemlje posljednji put bili u rujnu prošle godine. To znači da je blavor na njihovoj adresi kriomice živio dulje od pola godine. Gdje je bio skriven, ostaje enigma", objavili su na Facebooku.

Ne isključuju mogućnost da se blavor cijelo vrijeme, gotovo svakodnevno, vozio u automobilu, iako smatraju da je ta mogućnost iznimno mala.

Blavor je uočen omotan oko jedne felge na automobilu. Terenska služba preuzela je gmaza i odvezla u Oporavilište za divlje životinje ZOO-a.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

