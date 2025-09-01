Marljivost se isplati
Hrvatica 20 godina vjerno radi u restoranu: Za to je dobila bogatu nagradu
U znak zahvalnosti za dugogodišnju odanost i marljiv rad priredili su joj iznenađenje koje ju je ganulo do suza.
Jučer je u hrvatskom restoranu Zeleni kut na Mrežnici vladala posebna atmosfera, kada su obilježili 20 godina predanog rada Jasne Jakšić, koja je u tom razdoblju postala nezamjenjiva članica tima.
U znak zahvalnosti za njezinu predanost i dugogodišnji rad vlasnici su odlučili darovati joj nešto doista posebno – automobil marke Hyundai.
"20 godina je dugo razdoblje. U tom smo vremenu zajedno doživjeli sve: radost, sreću, lijepe i manje lijepe trenutke. Počela si kao jedna od zaposlenih, a danas si dio naše obitelji – više od kolegice, više od prijateljice", napisali su na Facebooku Puškarićevi, vlasnici restorana.
Prilikom predaje ključeva pozvali su je ispred restorana, gdje ju je dočekao poklon koji je simbolizirao zahvalnost za njezin dugogodišnji rad i predanost. Jakšić su preplavile snažne emocije, bila je ganuta do suza.
"Neka ti ovaj mali znak zahvalnosti služi na duge kilometre. Mi ti želimo još mnogo uspješnih godina u našoj kuhinji i još puno zajedničkih godina s nama", poželjeli su joj vlasnici restorana.
U Zelenom kutu tako su dokazali da se trud, odanost i predanost ne ostavljaju neprimijećeni.
