Akcija policije, Europola i DEA-e: U tijeku uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj

Na području Hrvatske i Češke u tijeku je akcija uhićenja pripadnika zločinačkog udruženja osumnjičenog za trgovinu drogom, izvijestili su u srijedu policija i Uskok.
Oglas
U policiji navode da je završnom fazom međunarodnog kriminalističkog istraživanja obuhvaćeno više hrvatskih i čeških državljana osumnjičenih zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Dodaju da hrvatska policija predvodi međunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i američkom DEA-om.
Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Hrvatske i Češke, kažu u poiciji koja će po dovršetku kriminalističkog istraživanja podnijeti kaznenu prijavu Uskoku.
Uskok je izvijestio da se hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, provode na području Zagreba te Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije.
Nakon ispitivanja osumnjičenika Uskok će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas