Oglas

Hitne dokazne radnje

Akcija policije, Europola i DEA-e: U tijeku uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj

author author
N1 Info , Hina
|
27. kol. 2025. 08:48
30.04.2025., USKOK, Vlaska 116, Zagreb - Dovodjenje uhicenog u aferi Hipodrom na ispitivanje u USKOK. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Na području Hrvatske i Češke u tijeku je akcija uhićenja pripadnika zločinačkog udruženja osumnjičenog za trgovinu drogom, izvijestili su u srijedu policija i Uskok.

Oglas

U policiji navode da je završnom fazom međunarodnog kriminalističkog istraživanja obuhvaćeno više hrvatskih i čeških državljana osumnjičenih zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Dodaju da hrvatska policija predvodi međunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i američkom DEA-om.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Hrvatske i Češke, kažu u poiciji koja će po dovršetku kriminalističkog istraživanja podnijeti kaznenu prijavu Uskoku.

Uskok je izvijestio da se hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, provode na području Zagreba te Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije.

Nakon ispitivanja osumnjičenika Uskok će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju.

Teme
DEA Europol droga policija uhićenja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ