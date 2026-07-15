Izabran najsretniji grad na svijetu: Pet pitanja na koja njegovi stanovnici odgovaraju s "da"

Ispitanici su odgovarali na pitanja o tome čini li ih njihov grad sretnima, osjećaju li se u njemu bolje nego u drugim mjestima u kojima su živjeli ili boravili, koliko su ljudi oko njih pozitivni, pronalaze li radost u svakodnevnim iskustvima te smatraju li da se osjećaj sreće u njihovu gradu posljednjih godina povećao, piše Time Out.