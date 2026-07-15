osobni dožovljaj građana
Izabran najsretniji grad na svijetu: Pet pitanja na koja njegovi stanovnici odgovaraju s "da"
Stanovnici gradova diljem svijeta najbolje znaju kako izgleda svakodnevni život u mjestu u kojem žive. Upravo zato Time Out i ove je godine sastavio popis najsretnijih gradova na svijetu na temelju odgovora više od 24.000 građana iz različitih zemalja, koji su ocjenjivali koliko ih njihov grad čini sretnima i koliko uživaju u svakodnevnom životu.
Za razliku od klasičnih ljestvica koje vrednuju gospodarstvo, infrastrukturu ili kvalitetu javnih usluga, ovo istraživanje usmjereno je na osobni doživljaj stanovnika.
Ispitanici su odgovarali na pitanja o tome čini li ih njihov grad sretnima, osjećaju li se u njemu bolje nego u drugim mjestima u kojima su živjeli ili boravili, koliko su ljudi oko njih pozitivni, pronalaze li radost u svakodnevnim iskustvima te smatraju li da se osjećaj sreće u njihovu gradu posljednjih godina povećao, piše Time Out.
Kako je sastavljen popis?
Time Out analizirao je udio pozitivnih odgovora na pet ključnih tvrdnji:
- Moj grad me čini sretnim.
- U svom gradu osjećam se sretnije nego u drugim mjestima u kojima sam živio ili boravio.
- Ljudi u mom gradu djeluju pozitivno.
- Radost pronalazim u svakodnevnim iskustvima koja mi grad pruža.
- Imam dojam da se osjećaj sreće u mom gradu posljednjih godina znatno povećao.
Kako bi popis bio što reprezentativniji na globalnoj razini, u konačan izbor ušao je samo najbolje rangirani grad iz svake države.
Bath najsretniji grad na svijetu
Prvo mjesto zauzeo je Bath u Ujedinjenom Kraljevstvu. Čak 93 posto stanovnika izjavilo je da ih njihov grad čini sretnima, dok je 92 posto reklo da se u Bathu osjećaju sretnije nego u drugim mjestima u kojima su živjeli ili boravili. Devet od deset ispitanika smatra da su ljudi u gradu pozitivni, 91 posto pronalazi radost u svakodnevnom životu, a 76 posto vjeruje da je opći osjećaj sreće u gradu posljednjih godina dodatno porastao.
Grad, poznat po rimskim termama, elegantnoj georgijanskoj arhitekturi i zelenom okruženju, ostvario je izvrsne rezultate i u drugim kategorijama. Čak 83 posto stanovnika smatra da je u Bathu lako pronaći zajednicu i steći osjećaj pripadnosti, dok je grad zauzeo prvo mjesto i po dostupnosti zelenih površina i prirode.
Panama City i Guadalajara među vodećima
Na drugom mjestu nalazi se Panama City, gdje je također 93 posto ispitanika izjavilo da ih njihov grad čini sretnima, dok je 86 posto reklo da uživa u svakodnevnom životu. Ovaj je grad ostvario najbolji rezultat kada je riječ o osjećaju zajedništva – 87 posto stanovnika smatra da je lako sklapati nova poznanstva i povezivati se s ljudima.
Treće mjesto pripalo je meksičkoj Guadalajari, koja je ostvarila ukupni rezultat sreće od 83 posto. Rodni grad mariachi glazbe i tekile posebno je pohvaljen zbog kulturne ponude i gastronomije, koje su dobile ocjene od 86, odnosno 85 posto, dok je 80 posto stanovnika pozitivno ocijenilo osjećaj zajedništva u gradu.
Popis 20 najsretnijih gradova na svijetu u 2026.
- Bath, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Panama City, Panama
- Guadalajara, Meksiko
- Medellín, Kolumbija
- Krakov, Poljska
- Jaipur, Indija
- Chicago, SAD
- Cape Town, Južnoafrička Republika
- Šangaj, Kina
- Göteborg, Švedska
- Montreal, Kanada
- São Paulo, Brazil
- Valencia, Španjolska
- Prag, Češka
- Melbourne, Australija
- Kuala Lumpur, Malezija
- Hamburg, Njemačka
- Porto, Portugal
- Amsterdam, Nizozemska
- Chiang Mai, Tajland
Istraživanje pokazuje da osjećaj sreće u gradovima ne ovisi isključivo o gospodarskom standardu ili veličini grada. Prema odgovorima ispitanika, važnu ulogu imaju kvaliteta svakodnevnog života, osjećaj pripadnosti zajednici, dostupnost prirode, kulturna ponuda i pozitivna atmosfera među stanovnicima.
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