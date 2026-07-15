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osobni dožovljaj građana

Izabran najsretniji grad na svijetu: Pet pitanja na koja njegovi stanovnici odgovaraju s "da"

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Nova.rs
|
15. srp. 2026. 06:53
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pexels
Jimmyk / Pexels / ilustracija

Stanovnici gradova diljem svijeta najbolje znaju kako izgleda svakodnevni život u mjestu u kojem žive. Upravo zato Time Out i ove je godine sastavio popis najsretnijih gradova na svijetu na temelju odgovora više od 24.000 građana iz različitih zemalja, koji su ocjenjivali koliko ih njihov grad čini sretnima i koliko uživaju u svakodnevnom životu.

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Za razliku od klasičnih ljestvica koje vrednuju gospodarstvo, infrastrukturu ili kvalitetu javnih usluga, ovo istraživanje usmjereno je na osobni doživljaj stanovnika.

Ispitanici su odgovarali na pitanja o tome čini li ih njihov grad sretnima, osjećaju li se u njemu bolje nego u drugim mjestima u kojima su živjeli ili boravili, koliko su ljudi oko njih pozitivni, pronalaze li radost u svakodnevnim iskustvima te smatraju li da se osjećaj sreće u njihovu gradu posljednjih godina povećao, piše Time Out.

Kako je sastavljen popis?

Time Out analizirao je udio pozitivnih odgovora na pet ključnih tvrdnji:

  • Moj grad me čini sretnim.
  • U svom gradu osjećam se sretnije nego u drugim mjestima u kojima sam živio ili boravio.
  • Ljudi u mom gradu djeluju pozitivno.
  • Radost pronalazim u svakodnevnim iskustvima koja mi grad pruža.
  • Imam dojam da se osjećaj sreće u mom gradu posljednjih godina znatno povećao.

Kako bi popis bio što reprezentativniji na globalnoj razini, u konačan izbor ušao je samo najbolje rangirani grad iz svake države.

Bath najsretniji grad na svijetu

Prvo mjesto zauzeo je Bath u Ujedinjenom Kraljevstvu. Čak 93 posto stanovnika izjavilo je da ih njihov grad čini sretnima, dok je 92 posto reklo da se u Bathu osjećaju sretnije nego u drugim mjestima u kojima su živjeli ili boravili. Devet od deset ispitanika smatra da su ljudi u gradu pozitivni, 91 posto pronalazi radost u svakodnevnom životu, a 76 posto vjeruje da je opći osjećaj sreće u gradu posljednjih godina dodatno porastao.

Grad, poznat po rimskim termama, elegantnoj georgijanskoj arhitekturi i zelenom okruženju, ostvario je izvrsne rezultate i u drugim kategorijama. Čak 83 posto stanovnika smatra da je u Bathu lako pronaći zajednicu i steći osjećaj pripadnosti, dok je grad zauzeo prvo mjesto i po dostupnosti zelenih površina i prirode.

Panama City i Guadalajara među vodećima

Na drugom mjestu nalazi se Panama City, gdje je također 93 posto ispitanika izjavilo da ih njihov grad čini sretnima, dok je 86 posto reklo da uživa u svakodnevnom životu. Ovaj je grad ostvario najbolji rezultat kada je riječ o osjećaju zajedništva – 87 posto stanovnika smatra da je lako sklapati nova poznanstva i povezivati se s ljudima.

Treće mjesto pripalo je meksičkoj Guadalajari, koja je ostvarila ukupni rezultat sreće od 83 posto. Rodni grad mariachi glazbe i tekile posebno je pohvaljen zbog kulturne ponude i gastronomije, koje su dobile ocjene od 86, odnosno 85 posto, dok je 80 posto stanovnika pozitivno ocijenilo osjećaj zajedništva u gradu.

Popis 20 najsretnijih gradova na svijetu u 2026.

  1. Bath, Ujedinjeno Kraljevstvo
  2. Panama City, Panama
  3. Guadalajara, Meksiko
  4. Medellín, Kolumbija
  5. Krakov, Poljska
  6. Jaipur, Indija
  7. Chicago, SAD
  8. Cape Town, Južnoafrička Republika
  9. Šangaj, Kina
  10. Göteborg, Švedska
  11. Montreal, Kanada
  12. São Paulo, Brazil
  13. Valencia, Španjolska
  14. Prag, Češka
  15. Melbourne, Australija
  16. Kuala Lumpur, Malezija
  17. Hamburg, Njemačka
  18. Porto, Portugal
  19. Amsterdam, Nizozemska
  20. Chiang Mai, Tajland

Istraživanje pokazuje da osjećaj sreće u gradovima ne ovisi isključivo o gospodarskom standardu ili veličini grada. Prema odgovorima ispitanika, važnu ulogu imaju kvaliteta svakodnevnog života, osjećaj pripadnosti zajednici, dostupnost prirode, kulturna ponuda i pozitivna atmosfera među stanovnicima.

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