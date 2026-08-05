Projekt Panama: Kako je Anthropic potajno uništio milijune knjiga kako bi trenirao svoju umjetnu inteligenciju

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Sudski dokumenti koji su ovih dana postali javni otkrivaju dosad nepoznatu praksu američke AI kompanije Anthropic. Tvrtka je kupovala stotine tisuća knjiga, fizički ih uništavala, skenirala njihov sadržaj i koristila ga za treniranje svog chatbota Claude. Nakon digitalizacije knjige su završavale u reciklaži.

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Da cijela priča zvuči kao radnja distopijskog romana, nije slučajno. U velikim skladištima knjigama su industrijski strojevi odsijecali hrbat, stranice su se rezale jednu po jednu i velikom brzinom skenirale. U svega nekoliko sekundi sadržaj bi završio u bazama podataka za treniranje umjetne inteligencije.

Nakon toga od knjiga nije ostajalo gotovo ništa. Papir je odlazio u reciklažna postrojenja gdje se pretvarao u kartonsku ambalažu, papirnate proizvode, pa čak i toaletni papir, piše Euronews.

Tajni "Projekt Panama"

Operacija je interno nosila naziv Projekt Panama, a njezin je cilj bio, kako stoji u jednom od dokumenata, "destruktivno skenirati sve knjige na svijetu".

Još je zanimljivija druga rečenica iz istog dokumenta: "Ne želimo da javnost zna da radimo na ovome."

Dokumenti su objavljeni u sklopu sudskog postupka protiv Anthropica, a priču je prvi objavio The Washington Post.

Zašto su koristili knjige, a ne internet?

Prema internim dokumentima, čelnici Anthropica zaključili su da internet više nije dovoljno kvalitetan izvor za razvoj napredne umjetne inteligencije.

Željeli su da njihov chatbot Claude uči iz profesionalno pisanih knjiga kako bi razvio kvalitetniji stil pisanja, umjesto da preuzima, kako su sami napisali, "nekvalitetan internetski jezik".

Drugi razlog bio je sve veći problem takozvanog "kolapsa AI modela". Riječ je o pojavi u kojoj umjetna inteligencija sve više uči iz sadržaja koji je već proizvela druga umjetna inteligencija, zbog čega kvaliteta odgovora s vremenom opada.

Kupovali desetke tisuća knjiga

Anthropic je knjige nabavljao od više dobavljača, među kojima su Better World Books i britanski World of Books.

Za fizičko uništavanje i skeniranje angažirani su vanjski izvođači. Njihovi su strojevi uklanjali hrbat knjige, odvajali stranice i potom ih velikom brzinom digitalizirali.

Jedan od partnera naveo je kako je Anthropic planirao obraditi između 500.000 i čak dva milijuna knjiga u samo šest mjeseci.

Dokumenti otkrivaju i korištenje piratskih knjiga

Najveći problem za tvrtku nije samo uništavanje kupljenih knjiga.

Sudski dokumenti pokazuju da je suosnivač Anthropica Ben Mann još 2021. godine preuzimao knjige zaštićene autorskim pravima preko poznate piratske baze LibGen. Kao dokaz priložena je čak i snimka zaslona njegova računala tijekom preuzimanja.

Godinu kasnije kolegama je poslao poveznicu na Pirate Library Mirror, ogromnu zbirku ilegalno distribuiranih knjiga, uz kratku poruku: "Just in time!!!"

Rekordna nagodba

Projekt Panama postao je poznat tek nakon kolektivne tužbe skupine autora koji tvrde da je Anthropic bez dopuštenja koristio njihova djela za treniranje modela Claude.

Tvrtka je prošlog mjeseca pristala isplatiti 1,5 milijardi dolara odštete, čime će biti obuhvaćeno oko 500.000 autorskih djela.

Odvjetnik autora Justin Nelson izjavio je da je riječ o najvećoj poznatoj odšteti zbog kršenja autorskih prava u povijesti.

No pravna bitka daleko je od završetka. Slične tužbe trenutno se vode i protiv Mete, OpenAI-ja, Googlea i Microsofta zbog navodnog korištenja zaštićenih djela u razvoju umjetne inteligencije.

Sud povukao važnu granicu

U ranijoj presudi američki sud zaključio je da korištenje zakonito kupljenih knjiga za treniranje umjetne inteligencije može predstavljati dopuštenu uporabu prema američkom zakonu.

Međutim, isto se ne odnosi na milijune knjiga koje su, prema navodima tužitelja, pribavljene putem piratskih izvora.

Iz Anthropica tvrde da nagodba nije promijenila taj dio presude te poručuju kako je spor riješen isključivo oko načina na koji su pojedini materijali pribavljeni, a ne oko samog korištenja knjiga za razvoj umjetne inteligencije.

Bez obzira na pravni epilog, objavljeni dokumenti pružili su rijedak uvid u metode kojima se razvijaju današnji AI modeli i ponovno otvorili pitanje gdje završava tehnološki napredak, a počinju autorska prava.