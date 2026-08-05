"Stariti nije zabavno"
Slavni autor progovorio o "najtežoj godini": "A najgore možda tek dolazi..."
Autor kultnog serijala Pjesma leda i vatre, prema kojem je snimljena hit-serija Igra prijestolja, iskreno je progovorio o teškom razdoblju kroz koje prolazi. George R. R. Martin otkrio je da se posljednjih mjeseci borio s tugom i depresijom, dok obožavatelji i dalje nestrpljivo čekaju šesti nastavak njegove slavne sage.
Američki pisac George R. R. Martin (77) objavio je prvi osobni blog nakon gotovo šest mjeseci, u kojem je priznao da mu je protekla godina bila jedna od najtežih u životu.
"Ova godina bila je, najblaže rečeno, stresna. Toliko se toga dogodilo da je bilo jednostavno previše. Bilo je divnih trenutaka i ostvarenih snova, ali bilo je i noćnih mora. Izgubio sam prijatelje i borio se s tugom i depresijom. A najgore možda tek dolazi", napisao je Martin.
Blog su umjesto njega pisali suradnici
Pisac je otkrio da objave na njegovoj službenoj stranici od veljače nisu bile njegovo djelo, već su ih pisali njegovi suradnici jer nije uspijevao pratiti sve obveze, prenosi Guardian.
U rujnu će navršiti 78 godina, a u objavi se osvrnuo i na starenje.
"Stariti nije nimalo zabavno", napisao je, dodajući kako je unatoč svemu godina donijela i mnogo lijepih trenutaka.
"Takav je život. Ako ste čitali moje knjige, onda to već znate."
Novi uspjeh u svijetu Westerosa
Među pozitivnim događajima Martin je izdvojio uspjeh HBO-ove serije "Vitez sedam kraljevstava", koja se temelji na njegovim novelama o Dunku i Eggu.
Serija je osvojila čak devet nominacija za nagradu Emmy, uključujući onu za najbolju dramsku seriju.
Obožavatelji i dalje čekaju "Vjetrove zime"
Martinova objava ponovno je potaknula rasprave o romanu The Winds of Winter (Vjetrovi zime), dugo očekivanom šestom nastavku serijala Pjesma leda i vatre.
Pisac na knjizi radi još od objave prethodnog romana Ples sa zmajevima, koji je izašao davne 2011. godine. Unatoč brojnim najavama, datum izlaska još uvijek nije poznat.
Kašnjenje je tijekom godina izazvalo nezadovoljstvo dijela čitatelja, a sam Martin ranije je knjigu nazvao "prokletstvom svog života".
U međuvremenu je televizijska adaptacija Igre prijestolja prestigla radnju romana, a završne sezone serije izazvale su podijeljene reakcije publike i kritike.
"Ljudi misle da sam odustao"
Martin se i ranije osvrtao na kritike zbog dugog čekanja.
U blogu iz svibnja 2025. ironično je nabrojao optužbe koje godinama sluša od dijela obožavatelja.
"Kažu da nikada neću završiti Vjetrove zime. A ako ih i završim, nikada neću napisati San o proljeću. Ako ga i napišem, neće biti dobar."
Dodao je kako mnogi vjeruju da ga serijal više uopće ne zanima te da je odustao od pisanja.
"I dalje mi je stalo do Westerosa"
Martin odbacuje takve tvrdnje i ističe da mu je svijet Westerosa i dalje iznimno važan.
"Stalo mi je do svih tih likova. Više nego što možete zamisliti", poručio je.
Napisao više od tisuću stranica
U razgovoru za The Hollywood Reporter početkom godine Martin je otkrio da je dovršio oko 1.100 stranica rukopisa romana The Winds of Winter.
Priznao je kako bi nezavršavanje serijala smatrao osobnim neuspjehom.
"Mislim da bih mogao završiti Vjetrove zime prilično brzo kada bih skinuo neke druge projekte sa svojih leđa. Jasno mi je da je to moj prioritet, ali... ponekad jednostavno nisam raspoložen za rad na toj knjizi", rekao je.
Iako datum izlaska još nije poznat, Martinove posljednje izjave pokazuju da nije odustao od romana koji već više od desetljeća slovi za jednu od najiščekivanijih knjiga moderne fantastike.
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