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Covent Garden

Četvorica izbodena u Londonu, uhićena žena

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Hina
|
05. kol. 2026. 16:28
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Police community support officers (PCSOs). (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
AFP/HENRY NICHOLLS

Četvorica muškaraca izbodena su u srijedu u londonskoj četvrti Covent Garden, a jedna žena je uhićena, priopćila je policija.

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Žena u četrdesetima privedena je zbog posjedovanja oružja i napada, izvijestio je Sky News.

Covent Garden je popularna turistička četvrt u središtu grada.

Napadnutima je pružena pomoć na mjestu događaja, a potom su prevezene u traumatološki centar nedaleko od središta grada, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći.

Policija je objavila kako vjeruje da incident ima veze s mentalnom bolešću napadačice.

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