Covent Garden
Četvorica izbodena u Londonu, uhićena žena
Četvorica muškaraca izbodena su u srijedu u londonskoj četvrti Covent Garden, a jedna žena je uhićena, priopćila je policija.
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Žena u četrdesetima privedena je zbog posjedovanja oružja i napada, izvijestio je Sky News.
Covent Garden je popularna turistička četvrt u središtu grada.
Napadnutima je pružena pomoć na mjestu događaja, a potom su prevezene u traumatološki centar nedaleko od središta grada, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći.
Policija je objavila kako vjeruje da incident ima veze s mentalnom bolešću napadačice.
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