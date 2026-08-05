PODIJELJENA REGIJA
Različita sjećanja na Oluju: U Hrvatskoj slavlje, u Srbiji dan žalosti
Mediji u Hrvatskoj s jedne te u Srbiji i Republici Srpskoj s druge strane kao i prijašnjih godina su dijametralno suprotnih stajališta što se tiče Oluje. A u Hrvatskoj je još dodatno sve usredotočeno na unutarnje sukobe.
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Hrvatski mediji obljetnicu prate kao državni praznik: obilježavaju se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, uz 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja kojom su, i oko ovog pitanja u Hrvatskoj vlada suglasje, okupirani teritoriji Hrvatske oslobođeni od pobunjeničke okupacije.
No ove godine obilježavanje se odvija u sjeni nesuglasica između Vlade i Ureda predsjednika i prije svega zbog toga što je predsjednik zabranio sudjelovanje hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu, a načelnik Glavnog stožera koji je poslušao tu zapovijed izgubio je povjerenje Vlade. Središnja svečanost održava se 5. kolovoza u Kninu a više se upozorava na mjere predostrožnosti zbog velikih vrućina koje ovih dana vladaju Hrvatskom.
Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), iskoristila je i priliku da kritizira gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića iz pokreta Možemo! da glavni zagrebački trg na Dan pobjede ne krasi niti jedna jedina hrvatska zastava. Što je potom Možemo! opovrgnuo.
Srbija: Dan žalosti i "etničkog čišćenja"
Srpski mediji koriste posve drukčiju terminologiju: govori se o "najvećem zločinu etničkog čišćenja poslije Drugog svjetskog rata", pri čemu je za samo 48 sati područje bivše Republike Srpske Krajine bilo "etnički očišćeno", uz oko 2.000 ubijenih ili nestalih Srba i više od 220.000 prognanih. Podaci centra "Veritas" govore o istim brojkama, opisujući to kao najveći egzodus civilnog stanovništva u Europi nakon Drugog svjetskog rata, piše DW.
Neki tekstovi otvoreno prenose i rusku perspektivu: rusko veleposlanstvo u Beogradu priopćilo je da je Oluja postala "jedna od najtragičnijih stranica novije povijesti Balkana", uz optužbe da posebnu odgovornost snose NATO i EU.
Republika Srpska: Zajedničko obilježavanje sa Srbijom
Iz BiH dolazi slika podijeljenog društva: Srbija i Republika Srpska već godinama zajednički organiziraju"Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe", a ovogodišnja ceremonija održana je 4. kolovoza u Mrkonjić Gradu. Dio izvještavanja povezuje Oluju s kasnijom operacijom "Maestral" u BiH, tvrdeći da su hrvatske i "muslimanske" snage ubile dodatnih 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika.
Zanimljiv je i glas umjerenije analitike unutar bosanskoheregovačkog medijskog prostora: hrvatski analitičar Davor Đenero iznio je stav da i Hrvatska i BiH griješe jer godišnje obilježavanje Oluje ne insistira dovoljno na širem kontekstu operacije, uključujući Splitsku deklaraciju.
Riječ je o dokumentu koji su 22. srpnja 1995. potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i predsjednik BiH Alija Izetbegović. Njime je Oružanim snagama RH omogućeno korištenje teritorija BiH u svrhu zajedničke borbe protiv vojske Republike Srpske.
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