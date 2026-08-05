Različita sjećanja na Oluju: U Hrvatskoj slavlje, u Srbiji dan žalosti

No ove godine obilježavanje se odvija u sjeni nesuglasica između Vlade i Ureda predsjednika i prije svega zbog toga što je predsjednik zabranio sudjelovanje hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu, a načelnik Glavnog stožera koji je poslušao tu zapovijed izgubio je povjerenje Vlade. Središnja svečanost održava se 5. kolovoza u Kninu a više se upozorava na mjere predostrožnosti zbog velikih vrućina koje ovih dana vladaju Hrvatskom.