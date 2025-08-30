Jednostavan trik koji odmah skida kamenac: Ne trebaju vam skupe kemikalije

Ilustracija / Pixabay

Bijele, kredaste mrlje na slavinama ili glavi tuša jasan su znak kamenca. Te ružne naslage ne samo da čine kupaonicu neurednom, nego mogu i začepiti mlaznice na glavi tuša te smanjiti tlak vode. Osim slabijeg tlaka, začepljeni otvori mogu dovesti i do lošije kvalitete vode, razvoja bakterija, pa čak i do isušene i grube kose.

Kamenac se uglavnom sastoji od kalcija i magnezija, koji na kosi ostavljaju naslage i čine je suhom i teže upravljivom. Obično čišćenje nije uvijek dovoljno, pa zato Rajan McNichols, savjetnik tvrtke za vodoinstalaterske dijelove Spares Direct, preporučuje prirodno rješenje. Umjesto izbjeljivača i jakih kemikalija, predlaže da koristite limun, prenosi nova.rs.

Limun kao prirodni čistač

Postupak uklanjanja kamenca limunom vrlo je jednostavan. Limun prerežite na pola, a zatim prerezanom stranom izravno prelazite preko dijelova glave tuša zahvaćenih kamencem.

"Prirodne kiseline iz limuna razgrađuju naslage minerala. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim isperite", objašnjava Rajan.

Za one koji žive u područjima s tvrdom vodom, preporučuje se da se za završno ispiranje koristi filtrirana voda, jer može dodatno smanjiti stvaranje kamenca.

Metoda za tvrdokorne naslage

Ako je kamenac posebno uporan, Rajan savjetuje drugu metodu:

U plastičnu vrećicu ulijte vodu i dodajte sok od pola limuna.



Potopite glavu tuša u otopinu i ostavite da stoji 30 do 60 minuta.



Nakon toga, mekanom četkicom nježno očistite olabavljene naslage, a zatim dobro isperite toplom vodom.



Obje metode koriste prirodna svojstva limuna za uklanjanje kamenca, a trošak je minimalan.

Prednosti u odnosu na jake kemikalije

Za razliku od izbjeljivača ili octa, limun ne sadrži agresivne sastojke koji mogu oštetiti glavu tuša ili naštetiti okolišu. Njegove kiseline učinkovito razgrađuju mineralne naslage, a rješenje je dovoljno nježno da se može koristiti redovito.

Rajan savjetuje čišćenje glave tuša ovim postupkom svaka dva do tri mjeseca, dok bi oni koji žive u područjima s posebno tvrdom vodom to trebali raditi češće, barem jednom mjesečno.