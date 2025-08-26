Stručni tim MUP-a donio mišljenje u slučaju Benkovac

Potom je otišla do ugostiteljskog objekta udaljenog oko 200 m od mjesta javnog okupljanja, gdje su se sudionici prosvjeda okupili prije sudjelovanja u samom prosvjedu te ih je tamo snimala mobitelom. Organizator prosvjeda zatražio je intervenciju policije, navodeći da ih jedna ženska osoba provocira, unosi se u lice, snima ih te izvodi grimase i plazi jezik. Istovremeno, policijski službenici su dobili dojavu od građana kako kod ugostiteljskog objekta skupina muškaraca napada žensku osobu. Policijski službenici su se uputili prema mjestu događaja uočavajući povorku prosvjednika koja se kreće prema mjestu održavanja prosvjeda te 32-godišnjakinju koja ide uz njih i snima ih mobitelom. U tom trenutku policijski službenici ne uočavaju bilo kakvo protupravno ponašanje niti im 32-godišnjakinja, s kojom su stupili u kontakt, prijavljuje protupravno ponašanje.