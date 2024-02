Jesu li muške prehlade zaista teže nego ženske?

Podijeli :

Iako postoje neka istraživanja koja pokazuju razlike u reakciji na prehladu muškog i ženskog organizma, to ne bi trebalo činiti takvu razliku.

Kad je muškarac prehlađen pomislili biste da je u pitanju neka teška bolest. Leži na kauču u muci, ne može ništa (čak ni otići liječniku), jednostavno se prepusti sudbini. Kod žena je to malo drugačije – popiju lijek i odu na posao.

No je li tome baš tako i ako je, ima li neki konkretan razlog? Ili je ipak u pitanju samo stereoptip?

Neki stručnjaci kažu da muškarci i žene zapravo mogu različito reagirati na prehladu, a istraživanja kažu da muškarci mogu imati više simptoma nego žene kada su prehlađeni, prenosi Ordinacija.hr.

“Što se tiče prehlade, može postojati određeni utjecaj spola. Ženski spolni hormon estrogen usporava brzinu razmnožavanja virusa, što može dovesti do manje simptoma. Virus gripe se kod žena možda neće tako brzo širiti zbog estrogena i načina na koji žensko tijelo reagira na njega. Studije nisu pokazale vrijedi li ista stvar za virus prehlade”, kaže Kim Templeton, dr. med., kirurg u bolnici Sveučilišta u Kansasu, koja je napravila opsežna istraživanja o rodnim razlikama u zdravlju.

Ističe i kako je dio mozga koji kontrolira tjelesnu temperaturu veći kod muškaraca zbog testosterona.

To može dovesti do viših temperatura kod muškaraca u odnosu na žene, kaže Templeton.

Ali ove stvari možda neće imati veliki utjecaj na nošenje s bolestima. Aaron E. Glatt, MD, predsjedavajući odjela medicine u South Nassau Communities Hospital kaže kako postoje male, ali ne značajne razlike u imunološkom sustavu muškaraca i žena.

Kulturološki čimbenik

Kulturni čimbenici igraju veliku ulogu, prema Pollacku, autoru knjige Real Boys: Rescuing Our Sons from the Myths of Boyhood. Objašnava kako su, povijesno gledano, muškarci bili naučeni da misle da moraju biti “beskonačno sposobni i uvijek uspješni.

Dakle, ako dobijemo bilo kakvu bolest, od toga pravimo veliku stvar jer se čini da je to velika stvar. Uzrokuje još veće probleme jer bismo trebali biti nepogrešivi, kaže on.

Drugim riječima, muškarac mora misliti da je njegova prehlada korak do smrti, inače mu to ne bi trebalo smetati – a naravno da mu smeta – pa preuveličava.

