Koja su dva horoskopska znaka "najinteligentnija"?

Astrolozi primjećuju da, unatoč brojnim čimbenicima koji utječu na inteligenciju, dva horoskopska znaka redovito izdvajanju najbistrije umove.
Djevica i Vodenjak ponosno nose titulu onih čiji predstavnici često osvajaju znanstvene, tehnološke i intelektualne vrhunce, piše Krstarica.
Djevica – snaga analitičkog uma
Rođeni između 23. kolovoza i 22. rujna slove za najpreciznije promatrače Zodijaka. Njihova metodičnost i oštro oko za detalje omogućuju im da uoče ono što drugima promakne. Djevice ne donose brzoplete zaključke, već pažljivo prikupljaju informacije i tek potom formiraju mišljenje. Upravo ta temeljitost vodi ih do sjajnih rezultata u područjima poput znanosti, inženjerstva, medicine i lingvistike.
Vodenjak – misaoni inovator
Rođeni od 20. siječnja do 18. veljače poznati su po intelektualnoj neovisnosti i originalnosti. Vodenjaci su istinski izvor nove energije kada je riječ o idejama: njihove misli lete daleko ispred vremena, a um im prirodno gravitira apstraktnim konceptima, tehnologiji i društvenim promjenama. Sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih informacija čini ih vizionarima koji pokreću napredak u zajednici.
