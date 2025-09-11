Koja su dva horoskopska znaka "najinteligentnija"?

Rođeni između 23. kolovoza i 22. rujna slove za najpreciznije promatrače Zodijaka. Njihova metodičnost i oštro oko za detalje omogućuju im da uoče ono što drugima promakne. Djevice ne donose brzoplete zaključke, već pažljivo prikupljaju informacije i tek potom formiraju mišljenje. Upravo ta temeljitost vodi ih do sjajnih rezultata u područjima poput znanosti, inženjerstva, medicine i lingvistike.