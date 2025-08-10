Dobile su 100 posto iz eseja iz Hrvatskog, a sve ih muči isto pitanje

"Meni na popisu lektirnih djela najviše iskače to što su to uglavnom muški pisci. Mislim da djela autorica kao što su Jane Austen, sestre Brontë i Marija Jurić-Zagorka zaslužuju svoje mjesto na popisu lektira. Žene su bile ignorirane u povijesti, mislim da popis lektira tome ne bi trebao još više pridonositi", naglašava Elena.