Oglas

gdje su?

Dobile su 100 posto iz eseja iz Hrvatskog, a sve ih muči isto pitanje

author
N1 Info
|
10. kol. 2025. 09:45
žena u knjižnici prebire po knjigama
Unsplash/Ilustracija

Najmaturantice koje su esej iz Hrvatskoga na maturi riješile sa 100 postotnom točnošću pitalu su što kažu na lektire u školama i treba li nešto mijenjati.

Oglas

Elena izdvaja da žene ne bi smjele biti ignorirane na popisu djela za esej što je sada slučaj pa predlaže uvrštavanje autorica poput Jane Austen, sestri Brontë i Marije Jurić Zagorke.

Lina za Srednju.hr govori kako nedostaje suvremenih djela, dok Isidora napominje kako neka temeljna djela hrvatske i svjetske književnosti vrijedi pročitati zbog opće kulture.

Najmaturantica Matea Sumić je za isti portal rekla kako bi u nastavu Hrvatskog jezika uključila više ženskih autorica u popis lektire. Naime, na popisu djela za esej nema ženskih autorica, a na popisu obveznih lektira za gimnazije to su tek izbor iz poezije Vesne Parun i Svjetionik Virginije Woolf.

Što bi mijenjale na popisu lektira zato je dobro pitati ovogodišnje maturantice kojima je esej iz Hrvatskoga ocijenjen sa 100 posto.

Neka djela zastarjela

Da su neka djela zastarjela i da ih nema potrebe čitati, kaže Elena Kalinski, brucošica psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iz razgovora s prijateljima zna, veli, da ih takve lektire odvlače od čitanja bilo kakvih knjiga u svakodnevnom životu.

"Mislim da bi bilo dobro dodati neka moderna djela koja se bave modernim događajima i problemima s kojima se trenutno suočavamo. Poanta lektire trebala bi biti naučiti nas o književnosti, ali i potaknuti učenike da čitaju i van škole", misli Elena.

Generalno, popis lektira uglavnom joj je zanimljiv i smatra da pokriva sva bitna razdoblja. Najviše su joj se svidjela modernija djela poput Stranca, Preobrazbe, Zločina i kazne. Voljela je i starija djela poput Antigone i Ilijade. I Elena ima zamjerku na nedostatak ženskih autorica.

"Meni na popisu lektirnih djela najviše iskače to što su to uglavnom muški pisci. Mislim da djela autorica kao što su Jane Austen, sestre Brontë i Marija Jurić-Zagorka zaslužuju svoje mjesto na popisu lektira. Žene su bile ignorirane u povijesti, mislim da popis lektira tome ne bi trebao još više pridonositi", naglašava Elena.

‘Mislim da se učenike treba više poticati na kreativnost, što esej ne postiže’

Ovogodišnje polazno djelo na maturi bila je pripovijetka Augusta Šenoe Prijan Lovro.

Teme
autorice emily bronte jane austen književnost kultura lektire marija jurić zagorka virginia woolf

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ