Rekordne kiše u Japanu: Tisuće zaglavljene u zračnoj luci, četvero poginulih

Zbog poremećaja u prometu oko 7000 ljudi ostalo je zaglavljeno u zračnoj luci Narita, rekao je glasnogovornik zračne luke, dodajući da bi svi letovi u petak trebali prometovati prema rasporedu. Japan Airlines priopćio je da bi neki letovi mogli kasniti, ali da se zasad ne očekuju otkazivanja. Neke glavne autoceste u Chibi bile su zatvorene, zbog čega su vozači morali koristiti alternativne pravce, što je izazvalo velike prometne gužve, objavio je upravitelj autocesta NEXCO East.