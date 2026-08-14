Smrtonosne poplave
Rekordne kiše u Japanu: Tisuće zaglavljene u zračnoj luci, četvero poginulih
Rekordne oborine ostavile su u petak tisuće putnika zaglavljene u tokijskoj zračnoj luci Narita, dok su poplave u okolici poremetile promet, ostavile kućanstva bez električne energije i odnijele najmanje četiri života.
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U dijelovima prefekture Chiba, koja graniči s glavnim gradom Tokijem, u 24 sata palo je više od 360 milimetara kiše, poplavivši ceste i željezničke pruge tijekom jednog od najprometnijih blagdanskih tjedana u Japanu. Vlasti su priopćile da su dosad potvrđene četiri smrtne žrtve, među kojima je i osoba koja je ostala zarobljena u potopljenom vozilu, dok se za jednom osobom još traga.
Na područje su upućeni vojnici kako bi pomogli u akcijama spašavanja i sanaciji posljedica. „Ovo je bila iznimno neuobičajena situacija“, rekao je u petak ujutro novinarima guverner Chibe Toshihito Kumagai. „U prošlosti sam se suočio s mnogim katastrofama, ali nikada nisam doživio nešto ovakvo.“
Više od 22.000 kućanstava u petak je u 11 sati po lokalnom vremenu još bilo bez električne energije, prema podacima elektroenergetske tvrtke Tokyo Electric Power. U gradu Chibi, jednom od najteže pogođenih područja, stotine ljudi provele su noć pod termo-dekama u javnim zgradama koje su pretvorene u privremene evakuacijske centre.
Zbog poremećaja u prometu oko 7000 ljudi ostalo je zaglavljeno u zračnoj luci Narita, rekao je glasnogovornik zračne luke, dodajući da bi svi letovi u petak trebali prometovati prema rasporedu. Japan Airlines priopćio je da bi neki letovi mogli kasniti, ali da se zasad ne očekuju otkazivanja. Neke glavne autoceste u Chibi bile su zatvorene, zbog čega su vozači morali koristiti alternativne pravce, što je izazvalo velike prometne gužve, objavio je upravitelj autocesta NEXCO East.
Nekoliko željezničkih linija također je u petak ujutro još bilo obustavljeno, premda su neki vlakovi koji povezuju Naritu s Tokijem ponovno počeli prometovati, čime su ublažene gužve u tom međunarodnom prometnom čvorištu.
Tijekom noći stotine putnika čekale su u redovima kako bi od osoblja zračne luke dobile deke, boce vode i grickalice, a potom su prenoćile u zgradi terminala, pokazale su snimke japanske javne televizije NHK. „Ovo putovanje nikada nećemo zaboraviti“, rekao je za NHK jedan američki putnik koji je s obitelji ostao zaglavljen u zračnoj luci.
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