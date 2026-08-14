Katastrofa u Dalmaciji
FOTO, VIDEO / Završio sastanak stožera, u Omiš stiže i Milanović. Dvojica vatrogasaca teže ozlijeđena
U požaru koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano u KBC-u Split, a sedam ih je životno ugroženo, izvijestio je u petak KBC Split, a intenzivnog prometa policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu.
U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati, no situacija je mirnija, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
"Jutros je situacija nešto mirnija, više nema otvorenog plamena, ali ima puno izdimljavanja i dogašivanja koja se provode na cjelokupnom požarištu od Mimica do Omiša'', rekao je Tucaković za Hrvatsku radioteleviziju.
Tucaković je dodao da je požar došao do samog grada Omiša te ocijenio da je situacija dosta loša budući da je izgorjelo i nagorjelo mnogo kuća.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
40 Objava
12:45
prije 0 min.
Izbio novi požar, gori iznad Trogira
Izbio je novi požar u Dalmaciji. Planulo je na području Trolokvi, iznad Trogira.
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12:31
prije 14 min.
Liječnica iz prihvatnog centra: "To nisam u životu vidjela, prizori su bili prestrašni"
U prihvatnom centru u Omišu od prvih sirena, oko 21 sat, bila je i liječnica koja je svjedočila prizorima koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti. Posebno su teške bile situacije u kojima su se našla djeca, trudnice i starije osobe.
Među evakuiranima bila su i mala djeca koja zbog kaosa nisu ponijela inzulin, trudnica pred porodom te stariji ljudi koji u panici nisu znali gdje su im članovi obitelji.
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12:22
prije 23 min.
Među teško ozlijeđenima i 17-godišnjakinja, sedmero ljudi bori se za život
U splitskom KBC-u pomoć je nakon katastrofalnog požara na omiškom području zatražilo 36 osoba, a njih 14 je hospitalizirano. Desetero pacijenata nalazi se na jedinicama intenzivne skrbi, dok je sedmero životno ugroženo.
Prema medijskim napisima, među teško ozlijeđenima nalazi se i 17-godišnjakinja, a većina pacijenata smještenih na intenzivnoj skrbi zadobila je teške opekline.
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12:21
prije 24 min.
Vatrogasci objavili najnovije informacije o stanju na požarištima
Situacija na požarištu kod Lokve Rogoznice jutros je povoljnija, nema širenja požara, a vatrogasci saniraju rubove požarišta i opožarene kuće.
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12:08
prije 37 min.
Šutin kabinet građanima: Ne donosite dodatne potrepštine
Kabinet splitskog gradonačelnika u petak je obavijestio građane da više nema potrebe donositi potrepštine u gradske kotareve jer su građani i gosti, koji su evakuirani zbog omiškog požara, trenutačno opskrbljeni vodom, hranom, higijenskim potrepštinama i ostalom potrebnom pomoći.
"Evakuirani građani i gosti trenutno su u dovoljnoj mjeri opskrbljeni hranom, vodom, higijenskim potrepštinama i ostalom potrebnom pomoći. Molimo vas stoga da zasad ne donosite dodatne potrepštine", poručio je građanima kabinet gradonačelnika Tomislava Šute.
Svima je zahvalio na ogromnoj solidarnosti i spremnosti da pomognu. Vaša podrška u ovim teškim trenucima puno znači, poručio je građanima.
12:01
prije 44 min.
Zagrebački vatrogasci pomagali u Omišu, upućeni na Pelješac
Nakon informacija o velikom požaru u Lokvi Rogoznici i Omišu koji je buknuo prošlu noć, 33 zagrebačka vatrogasca s 11 vozila uputila su se noćas oko ponoći prema požarištu. Nakon poboljšanja situacije u Omišu i okolici, vatrogasne snage Grada Zagreba upućene su na poluotok Pelješac, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim snagama na tom požarištu.
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić čuli su se jutros s gradonačelnikom Grada Omiša Zvonkom Močićem i ponudili svaku moguću pomoć.
"Svima ozlijeđenima želimo potpun oporavak, a stanovnicima Omiša i okolice, kao i stanovnicima Pelješca želimo što brži povratak njihovim kućama i obnovu imovine. Svim vatrogascima želimo da što prije uspješno izvrše zadaće na požarištu i sretno se vrate u Zagreb kao i u druga mjesta diljem Hrvatske", poručili su iz Grada Zagreba.
11:51
prije 54 min.
Sustav socijalne skrbi aktiviran za pomoć evakuiranima s područja Omiša
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktiviralo je u petak sustav socijalne skrbi kako bi se osigurala pomoć osobama evakuiranima zbog velikog požara na širem području Omiša.
Stručni djelatnici sustava socijalne skrbi, ovisno o razvoju situacije i utvrđenim potrebama, utvrđivat će individualne potrebe ugroženih osoba te osiguravati odgovarajuću pomoć osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju, starijim osobama i drugim ranjivim skupinama.
Osigurat će se psihološka i psihosocijalna pomoć, kontinuitet nužnih socijalnih usluga i, prema potrebi, krizni smještaj, dok su na raspolaganju i smještajni kapaciteti sustava socijalne skrbi na nacionalnoj razini.
Priprema se i pojednostavljeni postupak ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu za osobe pogođene požarom koje ispunjavaju zakonske uvjete.
Ministarstvo djeluje u koordinaciji s drugim resorima Vlade, lokalnim i županijskim tijelima, sustavom civilne zaštite i Hrvatskim Crvenim križem, s posebnom pozornošću usmjerenom na starije osobe i osobe koje žive same, osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, postojeće korisnike sustava socijalne skrbi i druge ranjive skupine.
Operativno postupanje na terenu provode Hrvatski zavod za socijalni rad, Županijska služba Splitsko-dalmatinske županije i Područni ured Omiš, te Obiteljski centar, Područna služba Splitsko-dalmatinska.
Nakon što je prihvatni centar u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu dosegnuo kapacitete, dio evakuiranih osoba prevozi se u malu dvoranu Sportskog centra Gripe u Splitu, gdje će sustav socijalne skrbi pružati potrebnu potporu, kao i na svim dodatnim prihvatnim punktovima koji budu aktivirani.
Iz Ministarstva navode da su u prvoj fazi kriznog odgovora prioritet zaštita života, zaustavljanje širenja požara i neposredno zbrinjavanje stanovništva, te da će se opseg stručne, materijalne i druge potpore povećavati kako se stanje na terenu bude stabiliziralo.
11:46
prije 59 min.
Premijer daje izjavu
11:34
prije 1 h
Šef splitskih vatrogasaca: "Plače mi se kad to vidim. Napravili smo maksimalno što smo mogli"
U požaru na omiškom području ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara, a o zahtjevnosti intervencije za N1 je našoj reporterki Veseli Šegvić Kordić govorio zapovjednik JVP-a Split Ivan Kovačević.
Kovačević je požar na omiškom području opisao kao jedan od najzahtjevnijih s kojima su se vatrogasci susreli, osobito zato što je vatra prolazila kroz kuće i naselja.
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11:30
prije 1 h
Plenković stanovnicima Omiša: "Niste sami, Vlada je tu"
Premijer Andrej Plenković izrazio je u petak žaljenje zbog razmjera velikog požara koji je tijekom noći izbio u Lokvi Rogoznici i proširio se prema Omišu, Splitu i Mimicama, istaknuvši da zasad nema potvrđenih ljudskih žrtava te da će Vlada pomoći u saniranju posljedica požara.
''Ono što je najvažnije, prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava'', rekao je Plenković, dodajući da je to, s obzirom na razmjere i brzinu širenja požara, jedna od boljih vijesti.
Istaknuo je da su članovi Vlade tijekom cijele noći bili u kontaktu sa službama na terenu te zahvalio javnim i dobrovoljnim vatrogascima, policiji, Crvenom križu, Hrvatskoj vojsci, Lučkoj kapetaniji, HEP-u i drugim službama uključenima u gašenje, evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva.
Zahvalio je i vatrogasnim snagama koje su na područje Omiša stigle iz više županija, među ostalim Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske te kontinentalnih krajeva Hrvatske.
''Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama'', rekao je Plenković.
Premijer je najavio da će Vlada pomoći Gradu Omišu i Splitsko-dalmatinskoj županiji u saniranju posljedica požara, uključujući i financijsku potporu.
''Dat ćemo odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i kako bi se ove velike štete, koje se već vide i na snimkama, sanirale'', kazao je.
U zbrinjavanje turista koji su zbog požara morali napustiti smještaj, uključit će se Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica. Dio evakuiranih smješten je u sportskoj dvorani u Omišu i na Gripama u Splitu.
Plenković je rekao da će se turistima pomoći pronaći alternativni smještaj, ali i omogućiti povratak u njihove objekte kada to sigurnosne okolnosti dopuste.
Istaknuo je da je u proteklih desetak godina u jačanje Hrvatske vatrogasne zajednice i sustava domovinske sigurnosti uloženo gotovo 600 milijuna eura.
Plenković: Vlada nastavlja pratiti situaciju na terenu
U ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, dodao je, raspoloživi su puni kapaciteti zračnih snaga Hrvatske vojske, uključujući kanadere i Air Tractore.
Četiri kanadera koja su ujutro djelovala na području Omiša kasnije su preusmjerena na požar na Pelješcu, dok su zračne snage angažirane i na požaru kod Pučišća na Braču.
''Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je Vlada uz njih, da je država tu i da su sve službe na raspolaganju'', poručio je Plenković.
Najavio je da će Vlada nastaviti pratiti stanje na terenu i poduzeti sve potrebno kako bi se pomoglo stanovnicima Omiša i svima koji su pogođeni požarom.
Plenković je ranije u omiškom hotelu Plaža održao sastanak s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, kao i s predstavnicima vatrogasne zajednice, civilne zaštite, policije i KBC-a Split.
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