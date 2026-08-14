Premijer Andrej Plenković izrazio je u petak žaljenje zbog razmjera velikog požara koji je tijekom noći izbio u Lokvi Rogoznici i proširio se prema Omišu, Splitu i Mimicama, istaknuvši da zasad nema potvrđenih ljudskih žrtava te da će Vlada pomoći u saniranju posljedica požara.

''Ono što je najvažnije, prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava'', rekao je Plenković, dodajući da je to, s obzirom na razmjere i brzinu širenja požara, jedna od boljih vijesti.

Istaknuo je da su članovi Vlade tijekom cijele noći bili u kontaktu sa službama na terenu te zahvalio javnim i dobrovoljnim vatrogascima, policiji, Crvenom križu, Hrvatskoj vojsci, Lučkoj kapetaniji, HEP-u i drugim službama uključenima u gašenje, evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva.

Zahvalio je i vatrogasnim snagama koje su na područje Omiša stigle iz više županija, među ostalim Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske te kontinentalnih krajeva Hrvatske.

''Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama'', rekao je Plenković.

Premijer je najavio da će Vlada pomoći Gradu Omišu i Splitsko-dalmatinskoj županiji u saniranju posljedica požara, uključujući i financijsku potporu.

''Dat ćemo odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i kako bi se ove velike štete, koje se već vide i na snimkama, sanirale'', kazao je.

U zbrinjavanje turista koji su zbog požara morali napustiti smještaj, uključit će se Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica. Dio evakuiranih smješten je u sportskoj dvorani u Omišu i na Gripama u Splitu.

Plenković je rekao da će se turistima pomoći pronaći alternativni smještaj, ali i omogućiti povratak u njihove objekte kada to sigurnosne okolnosti dopuste.

Istaknuo je da je u proteklih desetak godina u jačanje Hrvatske vatrogasne zajednice i sustava domovinske sigurnosti uloženo gotovo 600 milijuna eura.

Plenković: Vlada nastavlja pratiti situaciju na terenu

U ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, dodao je, raspoloživi su puni kapaciteti zračnih snaga Hrvatske vojske, uključujući kanadere i Air Tractore.

Četiri kanadera koja su ujutro djelovala na području Omiša kasnije su preusmjerena na požar na Pelješcu, dok su zračne snage angažirane i na požaru kod Pučišća na Braču.

''Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je Vlada uz njih, da je država tu i da su sve službe na raspolaganju'', poručio je Plenković.

Najavio je da će Vlada nastaviti pratiti stanje na terenu i poduzeti sve potrebno kako bi se pomoglo stanovnicima Omiša i svima koji su pogođeni požarom.

Plenković je ranije u omiškom hotelu Plaža održao sastanak s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, kao i s predstavnicima vatrogasne zajednice, civilne zaštite, policije i KBC-a Split.