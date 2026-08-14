iscrpljeni heroji
Šef omiških vatrogasca: "Vodila se borba za svaku kuću. Ovo je bio Armagedon"
Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca opisao je razmjere velikog požara koji je zahvatio omiško područje. Vatrogasci su iscrpljeni nakon cjelonoćne borbe s vatrenom stihijom.
"Nema se što reći, sve se vidi. Požar je stvarno katastrofalnih razmjera. Kad smo dolazili na intervenciju, već smo vidjeli da je u razbuktaloj fazi", rekao je Pešić za HRT.
Zbog snažnog vjetra i konfiguracije terena vatra se širila iznimnom brzinom, a kuće su bile ugrožene gotovo od samog početka. Vatrogasci su pokušavali obraniti kuću po kuću, ali vatra se preko planine približavala samom gradu.
"Za svaku kuću vodila se borba. Požar je došao do Omiša i izgorjelo je 1000 hektara", kazao je.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Posebno dramatično bilo je na području Borka, na samom rubu Omiša. "To je grad Omiš. Požar je prešao preko same planine i došao do litica grada. Pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali to je jednostavno bila borba s prirodom", rekao je.
Ljudi su ostavljali automobile na cestama i bježali prema sigurnijim dijelovima Omiša.
"Morate shvatiti ljude. To je jednostavno borba za vlastitu kožu. Kad ostavljaš kuću i sve što si godinama stjecao radi vlastitog života, tu se više nema što govoriti", istaknuo je Pešić.
Napušteni automobili dodatno su otežavali prolazak vatrogasnim vozilima.
Stigle vatrogasne snage iz cijele Hrvatske
U pomoć domaćim vatrogascima stigle su snage iz Zadarske i Šibensko-kninske županije te drugih dijelova Hrvatske, uključujući vatrogasce s kontinenta. Oni će zamijeniti iscrpljene kolege koji su cijelu noć proveli na požarištu.
Zračne snage u međuvremenu su upućene prema požaru na Pelješcu, dok se na omiškom području nastavlja sanacija požarišta.
Nakon svega što su vatrogasci proživjeli tijekom noći, Pešić je požar usporedio s prošlogodišnjim požarima na području Piska i Marušića.
"Povijest se ponavlja. Ali, ovo je bilo puno gore od onoga što smo doživjeli u Pisku. Ovo je bio Armagedon", zaključio je Pešić za HRT.
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