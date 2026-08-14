Luca Tomić
Dobra vijest iz Omiša: Pronađena nestala 65-godišnjakinja: "Živa je i zdrava"
Na omiškom području, koje je noćas zahvatio veliki požar, pokrenuta je potraga za 65-godišnjom Lucom Tomić. Tijekom jutra nestala je žena pronađena.
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Kako javlja naša Vesela Šegvić Kordić s terena, gospođa Tomić je pronađena, živa i zdrava.
Podsjetimo, kako kje ranije objavljeno, ona se prije dolaska vatrene stihije spustila iz naselja Čelina prema glavnoj cesti, a vijest o potrazi objavljena je na Facebook stranici "Grad Omiš - to smo mi".
Prema posljednjim informacijama, nalazila se u blizini hotela Hildegard gdje je navodno razgovarala s muškarcem koji je zalijevao vrt pokraj kuće, prenosi Dalmacija Danas.
Sa sobom nema mobitel i trenutno nije poznato gdje se nalazi. Obitelj i nadležne službe mole sve koji su je možda vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju da im se jave.
Svaki podatak može biti od velike pomoći.
Razvoj situacije pratimo OVDJE.
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