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Luca Tomić

Dobra vijest iz Omiša: Pronađena nestala 65-godišnjakinja: "Živa je i zdrava"

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14. kol. 2026. 09:17
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14.08.2026., Omis - Kod Omisa i dalje bukti pozar, a tijekom noci je evakuirano oko 200 ljudi. Vatrogasci krecu i s dogasavanjem pozara kod Lokve Rogoznice. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na omiškom području, koje je noćas zahvatio veliki požar, pokrenuta je potraga za 65-godišnjom Lucom Tomić. Tijekom jutra nestala je žena pronađena.

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Kako javlja naša Vesela Šegvić Kordić s terena, gospođa Tomić je pronađena, živa i zdrava.

Podsjetimo, kako kje ranije objavljeno, ona se prije dolaska vatrene stihije spustila iz naselja Čelina prema glavnoj cesti, a vijest o potrazi objavljena je na Facebook stranici "Grad Omiš - to smo mi".

Prema posljednjim informacijama, nalazila se u blizini hotela Hildegard gdje je navodno razgovarala s muškarcem koji je zalijevao vrt pokraj kuće, prenosi Dalmacija Danas.

Sa sobom nema mobitel i trenutno nije poznato gdje se nalazi. Obitelj i nadležne službe mole sve koji su je možda vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju da im se jave.

Svaki podatak može biti od velike pomoći.

Razvoj situacije pratimo OVDJE.

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Teme
nestala osoba omiš požar u omišu

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