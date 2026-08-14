mjere opreza
Drama na nebu: Borbeni avioni NATO-a oborili dron
Borbeni zrakoplovi angažirani u NATO-ovoj misiji protuzračne obrane oborili su rano u petak dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i Europske unije, objavile su latvijske oružane snage na X-u.
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Oružane snage također su ukinule upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom.
Finska, također članica EU-a i NATO-a koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski promet u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova, objavile su finske obrambene snage na X-u.
Latvijske oružane snage nisu zasad objavile pojedinosti o dronu ni njegovu podrijetlu.
Zemlje koje graniče s Rusijom i Ukrajinom povremeno izdaju upozorenja na opasnost iz zraka i obaraju dronove dok Moskva i Kijev nastavljaju razmjenjivati napade nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
Rusija je tijekom noći oborila 15 dronova u Lenjingradskoj oblasti, koja graniči s Finskom i Estonijom i u kojoj se nalazi Sankt Peterburg, drugi najveći ruski grad i važno izvozno središte, objavio je rano u petak regionalni guverner Aleksandar Drozdenko na Telegramu.
Sjeverne susjede Rusije koje su članice NATO-a pojačavaju sigurnost oko brana, elektrana i infrastrukture za prirodni plin zbog sve veće zabrinutosti da bi Moskva mogla izvesti napad pod „lažnom zastavom“ koristeći ukrajinske dronove.
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