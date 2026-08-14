ogroman požar
Ministar na požarištu: "Teško je ovo riječima opisati. To što rade vatrogasci..."
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tijekom noći je stigao na požarište u Omišu, gdje je oko 3 sata ujutro komentirao dramatičnu situaciju na terenu i razmjere vatrene stihije.
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Prema njegovoj procjeni, požar se proširio velikim područjem, a vatrena linija prešla je cestu i približila se moru. Istaknuo je da je najvažnije da nema ljudskih žrtava.
Materijalna šteta je velika. Šušnjar je rekao da je izgorjelo više vozila, a dio automobila ostavljen je na cesti i zahvaćen požarom.
"Vatrena linija se kreće cijelo vrijeme, ide prema ovamo. Ona se vidi i gore, s druge strane brda i autoceste kad se vozite", rekao je rano jutros Šušnjar, kako prenosi net.hr.
Na terenu su tijekom noći bile angažirane sve raspoložive službe i tehnika, a ministar je potvrdio da je o situaciji razgovarao i s premijerom Plenkovićem.
Tijekom jutra potvrđeno je da će zajedno s ministrima Medvedom, Božinovićem, Hrstić i Glavinom, doći u Omiš gdje će održati sastanak stožera s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, županom Bobanom, gradonačelnikom Močićem, predstavnicima vatrogasne zajednice, civilne zaštite, policije i KBC-a Split.
Šušnjar je zahvalio vatrogascima koji se satima bore s vatrenom stihijom.
"Vatrogasci daju ljudske napore i ja im se ovim putem zahvaljujem. Ovo što oni rade prelazi ljudsko moguće", rekao je.
Na pitanje kako osobno doživljava prizore i situaciju kojoj svjedoči na požarištu, ministar je priznao da je teško riječima opisati ono što se događalo pred njegovim očima.
"Mislim da ovo nije viđeno na ovim područjima, ali ne znam kako bih vam to opisao", rekao je. "Sretan sam što nema ljudskih žrtava, ovo ćemo sve drugo napraviti. Bit će kako treba", zaključio je.
Razvoj situacije pratimo OVDJE.
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