Oglas

za dokumentarni film

"Fiume o morte" osvojio Europsku filmsku nagradu

author
Hina
|
17. sij. 2026. 21:59
fiume o morte
Soonce, obrt za odnose s javnošću i poslovne usluge

Dokumentarno-igrani film Fiume o morte! Igora Bezinovića u subotu je u Berlinu, na dodjeli Europskih filmskih nagrada, koje dodjeljuje Europska filmska akademija, osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film.

Oglas

Nagradu su na svečanosti preuzeli redatelj Igor Bezinović i producentica Vanja Jambrović.

Film inovativno progovara o  povijesnoj epizodi Rijeke, u njemu građani Rijeke prepričavaju i reinterpretiraju priču o 16-mjesečnoj okupaciji grada 1919. godine pod vodstvom talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.

Nastao je u produkciji kuće Restart, producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser te u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije i Videomante iz Italije.

Film je svjetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu kritičara FIPRESCI. Proputovao je svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio brojne nagrade, među kojima šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu. 

U hrvatskim kinima ostvario je značajan uspjeh, a bio je izabran i za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti. 

Fiume o morte! nominiran je i u kategoriji za najbolji europski film.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Fiume o morte! Igor Brezinović fiume o morte

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ