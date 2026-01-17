"Fiume o morte" osvojio Europsku filmsku nagradu

Film je svjetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu kritičara FIPRESCI. Proputovao je svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio brojne nagrade, među kojima šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.