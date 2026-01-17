"Fiume o morte" osvojio Europsku filmsku nagradu

Dokumentarno-igrani film Fiume o morte! Igora Bezinovića u subotu je u Berlinu, na dodjeli Europskih filmskih nagrada, koje dodjeljuje Europska filmska akademija, osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film.
Oglas
Nagradu su na svečanosti preuzeli redatelj Igor Bezinović i producentica Vanja Jambrović.
Film inovativno progovara o povijesnoj epizodi Rijeke, u njemu građani Rijeke prepričavaju i reinterpretiraju priču o 16-mjesečnoj okupaciji grada 1919. godine pod vodstvom talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.
Nastao je u produkciji kuće Restart, producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser te u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije i Videomante iz Italije.
Film je svjetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu kritičara FIPRESCI. Proputovao je svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio brojne nagrade, među kojima šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.
U hrvatskim kinima ostvario je značajan uspjeh, a bio je izabran i za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti.
Fiume o morte! nominiran je i u kategoriji za najbolji europski film.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas