Dramatične riječi vatrogasca: "Zastrašujuće. Iza svake slike požara stoje ljudi koji se satima bore..."

"Situacija na terenu je vrlo ozbiljna. Vatra se širi, dim je gust, vidljivost je otežana, a svaki trenutak donosi novu neizvjesnost. Dok stojimo pred vatrenom stihijom i pokušavamo je zaustaviti, osjećaj je kao da se borimo protiv nečega što je u ovom trenutku jače od nas.Dajemo sve od sebe. Gasimo, povlačimo se kada uvjeti postanu preopasni i ponovno ulazimo u borbu čim se za to stvore uvjeti. Umor je velik, ali nitko ne odustaje", poručio je za Slobodnu Dalmaciju.