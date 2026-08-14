"posljednji atom snage"
Dramatične riječi vatrogasca: "Zastrašujuće. Iza svake slike požara stoje ljudi koji se satima bore..."
Dubrovački vatrogasac Ivan Mataga, koji je noćas gasio veliki požar u Omišu i Lokvi Rogoznici, javio se Slobodnoj Dalmaciji te poručio da je situacija na terenu bila vrlo ozbiljna i kako su imali osjećaj da se bore protiv nečeg što je jače od njih.
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Naglasio je da je požarište na području Lokve Rogoznice teško i zastrašujuće.
"Situacija na terenu je vrlo ozbiljna. Vatra se širi, dim je gust, vidljivost je otežana, a svaki trenutak donosi novu neizvjesnost. Dok stojimo pred vatrenom stihijom i pokušavamo je zaustaviti, osjećaj je kao da se borimo protiv nečega što je u ovom trenutku jače od nas.Dajemo sve od sebe. Gasimo, povlačimo se kada uvjeti postanu preopasni i ponovno ulazimo u borbu čim se za to stvore uvjeti. Umor je velik, ali nitko ne odustaje", poručio je za Slobodnu Dalmaciju.
Priznao je da su na trenutke imali osjećaj da gube borbu s požarom.
"Ono što gledamo na terenu je zastrašujuće. Vatra ne izgleda kao običan požar; njezina snaga i brzina širenja ostavljaju čovjeka bez riječi. Ovo nije samo priča o vatri. Ovo je priča o ljudima koji su trenutno na prvoj crti, o ljudima koji pokušavaju zaštititi živote, domove i imovinu dok se oko njih širi ogroman požar", poručio je.
Naglasio je da iza svake slike požara stoje ljudi koji se bore, iscrpljeni vatrogasci koji satima daju posljednji atom snage i stanovnici koji sa strahom gledaju što će se dogoditi s njihovim domovima.
"Mi ćemo nastaviti borbu. Nećemo odustati. Ali trenutno je situacija iznimno teška i zastrašujuća", zaključio je dubrovački vatrogasac za Slobodnu Dalmaciju.
Razvoj situacije pratimo OVDJE.
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