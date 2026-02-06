Hido Biščević: Tehnološki napredak je doveo do banalizacije politike i političke apatije

Hido Biščević rođen je 1951. u Sarajevu. Bio je novinar i hrvatski diplomat. Diplomirao politologiju u Zagrebu. Radio je kao novinar Omladinskog tjednika, Poleta i Vjesnika. Od 1990. do 1992. godine bio je glavni urednik Vjesnika, odakle odlazi u diplomaciju. Veleposlanik je Republike Hrvatske u Turskoj od 1993. do 1995., te u Rusiji od 1997. do 2002. godine. Od 2020. godine veleposlanik je u Srbiji.